أول تعليق إيراني على محاولة اغتيال حسن نصر الله

محاولة اغتيال حسن نصر الله، قال مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم الجمعة، إن بعض المصادر اللبنانية أعلنت أن الأمين العام لجماعة حزب الله، حسن نصر الله، لم يتعرض لاعتداء في المبنى الذي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه.

التلفزيون الايراني يعلق علي محاولة اغتيال حسن نصرالله

وأفاد مسؤول أمني إيراني كبير أن طهران تتحقق من وضع نصر الله بعد الغارة الإسرائيلية التي وقعت مساء الجمعة، بينما أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن نصر الله بخير دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، ذكرت القناة 13 العبرية أن نصر الله كان في الموقع المستهدف لحظة تعرضه للقصف، إلا أن مصيره لا يزال مجهولًا حتى الآن.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر استخباراتية أن نصر الله قد يكون تعرض للإصابة خلال الهجوم، فيما أشارت هيئة البث العبرية إلى أن إسرائيل استهدفت نفقًا في الضاحية الجنوبية يُحتمل أن نصر الله كان داخله، ولا تزال المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحقق في هذه المعلومات.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية، مساء الجمعة، غارة وُصفت بأنها عنيفة وغير مسبوقة على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي 10 صواريخ على منطقة حارة حريك، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان واندلاع حالة من الفوضى.