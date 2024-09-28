الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قادة بحزب الله بينهم علي كركي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قتل قائد جبهة الجنوب في حزب الله علي كركي وعدد آخر من القادة.

جيش الاحتلال يعلن مقتل حسن نصر الله زعيم حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في نبأ عاجل مقتل زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله.

وتشهد الساحة الإعلامية، حالة من تضارب الأنباء حول مصير حسن نصر الله أمين حزب الله بعد استهداف الجيش الإسرائيلى للمقر الرئيسى للحزب ببيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلى استهداف القيادة المركزية لـ "حزب الله"، مؤكدا أن هدف القصف كان اغتيال عدد من قادة حزب الله بينهم الأمين العام حسن نصر الله.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى دانيال هاجارى، أن الضربة كانت موجهة واستطاعت تدمير المقر بالكامل.