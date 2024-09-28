زعيم المعارضة الإسرائيلية بعد أنباء مقتل حسن نصر الله: من يهاجمنا سيموت

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم السبت، بشأن إعلان إسرائيل تصفية نصر الله: إنجاز مهم لأمن إسرائيل وليعلم أعداؤنا أن من يهاجمنا سيموت.

الاحتلال يعلن مقتل حسن نصر الله

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في نبأ عاجل مقتل زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله.

وتشهد الساحة الإعلامية، حالة من تضارب الأنباء حول مصير حسن نصر الله أمين حزب الله بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى للمقر الرئيسى للحزب ببيروت.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى استهداف القيادة المركزية لـ "حزب الله"، مؤكدا أن هدف القصف كان اغتيال عدد من قادة حزب الله بينهم الأمين العام حسن نصر الله.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى دانيال هاجارى، أن الضربة كانت موجهة واستطاعت تدمير المقر بالكامل.