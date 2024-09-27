قناة حزب الله: شهيد ونحو 50 جريحا ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية

كشف قناة المنار، الذراع الإعلامية لـ حزب الله، اليوم بسقوط شهيد ونحو 50 جريحا وصلوا إلى مستشفيات ‫المنطقة، في حصيلة أولية للعدوان على الضاحية الجنوبية.

معلومات استخباراتية حول تحركات حسن نصر الله

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، أن الجيش الإسرائيلي نفذ الهجوم على لبنان، بعد ورود معلومات استخباراتية عن وصول حسن نصر الله، إلى مقر قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية.

من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، الجيش يحقق في ما إذا كان حسن نصر الله موجودًا فعلًا في الموقع المستهدف بالقصف.

مشاهد من عملية رفع الانقاض في المكان المستهدف في الضاحية pic.twitter.com/n9xJDyNKeG — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 27, 2024

فى ذات السياق، قالت مصادر لبنانية، إن 6 أبنية سويت تماما بالأرض"، بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف"المقر الرئيسي لقيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية.

سماع دوي انفجارات متتالية في الضاحية الجنوبية

وسمعت أصوات دوي انفجارات متتالية، جراء سلسلة غارات شنتها مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، هي الأعنف على الضاحية الجنوبية في بيروت، بالقرب من طريق مطار بيروت الدولي بجهة حارة حريك.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق، إنه استهدف مقر قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية، بسلسلة من الغارات الجوية.

من جانبها أعلنت قناة المنار، الذراع الإعلامى لجماعة حزب الله، إن الغارات دمرت عددا من المباني في المكان المستهدف في حارة حريك طلعة العاملية

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هجاري، إن "سلاح الجو نفذ ضربة على المقر الرئيسي لقيادة حزب الله"، مؤكدا مواصلة استهداف ما وصفها "بالأهداف الإرهابية التي تهدد مواطني إسرائيل في لبنان" وفق زعمه.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن الأجهزة الأمنية فى تل أبيب، تجري تحقيقات حول مدى إحتمالية تواجد، حسن نصر الله، ووقت الهجوم على القيادة المركزية لحزب الله.