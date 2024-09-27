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خارج الحدود

بعد الهجوم الإسرائيلي على مقر حزب الله، نتنياهو يغادر مؤتمرا صحفيا بنيويورك بشكل مفاجئ

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن  رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غادر بشكل عاجل إحاطة للصحفيين بنيويورك على خلفية الأحداث في الضاحية الجنوبية.

جيش الاحتلال يقصف  المقر المركزي لحزب الله

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري في مؤتمر صحفي:نواصل استهداف أهداف تهدد مواطني دولة إسرائيل في لبنان.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي:" قصفنا المقر المركزي لحزب الله في قلب الضاحية الجنوبية ببيروت".

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن 10 انفجارات دوت جراء سلسلة غارات شنتها مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، هي الأعنف على الضاحية الجنوبية في بيروت، مرجحا أنها كانت بالقرب من طريق مطار بيروت الدولي بجهة حارة حريك.

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استهداف مقر قيادة حزب الله، قصف عنيف على الضاحية الجنوبية في لبنان

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نتنياهو جيش الاحتلال حزب الله

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