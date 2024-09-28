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خارج الحدود

بعد قصف الضاحية ببيروت، بايدن يوجه بتعديل وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

 الضاحية الجنوبية لبيروت، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجه وزارة الدفاع (البنتاجون) بتقييم وتعديل وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، حسبما يقتضي الأمر.

كان مسؤول في البيت الأبيض، قال في وقت سابق الجمعة، إن فريق الأمن القومي أطلع بايدن، على الضربات التي شنتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال البيت الأبيض، إن بايدن وجه فريق الأمن القومي بضمان اتخاذ السفارات الأمريكية في المنطقة، كافة التدابير الاحترازية.

 

الحرب الشاملة في الشرق الأوسط ممكنة 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد أن  الحرب الشاملة في الشرق الأوسط ممكنة لكن هناك أيضًا احتمال لتسوية، مضيفًا: أستخدم كل طاقة إدارتي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، في ظل التحضير لمبادرة جديدة تربط جبهتي غزة ولبنان.

 

بايدن: لا أتفق مع موقف نتنياهو وهناك حاجة لحل الدولتين

وشدد بايدن على الحاجة لحل الدولتين لكل من إسرائيل وفلسطين، كما قال: “لا أتفق مع مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهناك حاجة لحلّ الدولتين”.

ولفت إلى أن العالم العربي يريد بقوة تسوية القضية الفلسطينية، مضيفا أنه يستخدم كل طاقة إدارته للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وفق قوله.


وقبل وقت سابق ذكرت  شبكة سي إن إن، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن مصادر أكدت أن  كبار المسؤولين الأمريكيين توقفوا عن بذل جهود قوية لوقف إطلاق النار في غزة.

 

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الضاحية الجنوبية لبيروت الرئيس الامريكي جو بايدن البنتاجون

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