أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة تواصل الارتفاع.. العود بـ 5 جنيهات.. وشعبة الخضراوات توضح الأسباب وموعد الانخفاض

أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة في الأسواق، للمرة الثانية؛ أصبح ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس والكسبرة في الأسواق، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد أن أصبح للعود سعرًا لأول مرة في تاريخ مصر الزراعية، حيث يباع عود الشبت أو البقدونس أو الكزبرة بـ 5 جنيهات، فيما تراوحت سعر الرابطة من 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا في الأسواق الشعبية.

أسعار البقدونس والشبت والجرجير في الأسواق، فيتو

ارتفاع ملحوظ يقدر بـ 180 جنيها في سوق الجملة في أغسطس الماضي

وشهدت أسعار الخضراوات الورقية ارتفاعات كبيرة في سوق العبور للجملة؛ خلال الأسبوعين الأولين من شهر أغسطس الماضي، ليرتفع سعر كيلو الشبت والبقدونس والكسبرة ارتفاعات تقدر بـ 180 جنيهًا.

أسعار البقدونس والشبت والجرجير في الأسواق، فيتو

مواصلة ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة في أسواق التجزئة

وبالرغم من استقرار أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة في سوق العبور للجملة، إلا أن أسعارهم واصلت الارتفاع في أسواق التجزئة ليصل سعر العود إلى 5 جنيهات، وتباع حزمة تتكون من 5 أعواد بسعر 15 جنيهًا.

فما هي أسباب ارتفاع سعر الشبت والبقدونس والكزبرة في الأسواق، ومتى تنخفض أسعارهم؟

أسعار البقدونس والشبت والجرجير في الأسواق، فيتو

ارتفاع درجات الحرارة دمرت محصول الشبت والبقدونس والكزبرة

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة ارتفعت في الأسواق، بالتزامن مع قلة المعروض منها، مرجعًا سبب ارتفاع سعر الشبت والبقدونس والكزبرة إلى قلة الإنتاجية هذا العام، قائلًا: إن «ارتفاع درجات الحرارة دمرت محصول الشبت والبقدونس والكزبرة».

أسعار البقدونس والشبت والجرجير في الأسواق، فيتو

المحاصيل «اتحرقت على الأرض» متأثرة بارتفاع درجات الحرارة

وأوضح «النجيب» لـ «فيتو» أن الشبت والبقدونس والكزبرة مثلهم مثل الطماطم والكوسة والخيار الذين تأثروا بارتفاع درجات الحرارة ومات المحصول على الأرض قبل حصاده، فمحاصيل الشبت والبقدونس والكزبرة «اتحرقت على الأرض» فكبدت المزارعين خسائر كبيرة.

أسعار البقدونس والشبت والجرجير في الأسواق، فيتو

قلة المعروض السبب في ارتفاع أسعار البقدونس والشبت والكزبرة

وأضاف: أن ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس بسبب قلة المعروض منه؛ لأنه ببساطة لا يوجد شبت وبقدونس على غير العادة في الأراضي وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

أسعار البقدونس والشبت والجرجير في الأسواق، فيتو

موعد انخفاض أسعار البقدونس والشبت والكزبرة

وعن موعد انخفاض أسعار البقدونس والشبت والكزبرة، أشار «النجيب» إلى أن انخفاض سعر الكزبرة والشبت والبقدونس، سيبدأ من منتصف شهر أكتوبر المقبل، مع بدء انخفاض درجات الحرارة، وطرح محاصيل العروات الجديدة.

أسعار البقدونس والشبت والجرجير في الأسواق، فيتو

أسعار الخضراوات الورقية في سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الخضراوات الورقية وتشمل سعر الشبت، سعر البقدونس، سعر الكزبرة، سعر الجرجير، في سوق العبور للجملة، كالأتي:

تراوح سعر الشبت من 200 إلى 300 جنيه لوزن كيلو.

تراوح سعر البقدونس الشبت من 200 إلى 300 جنيه لوزن كيلو.

تراوح سعر الجرجير من 200 إلى 300 جنيه لوزن كيلو.

تراوح سعر الكزبرة من 200 إلى 300 جنيه لوزن كيلو.

أسعار البقدونس والشبت والجرجير في الأسواق، فيتو

أسعار البقدونس والشبت والجرجير في الأسواق، فيتو

أسعار الخضراوات الورقية في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت

وفيما يخص سعر الخضراوات الورقية في السلاسل الغذائية والهايبر ماركت؛ فجاءت كالأتي:

بلغ سعر بقدونس وزن 100 جرام نحو 17 جنيهًا.

بلغ سعر شبت وزن 100 جرام نحو 17 جنيهًا.

بلغ سعر كزبرة وزن 100 جرام نحو 17 جنيهًا.

بلغ سعر جرجير عبوة وزن 75 جرامًا نحو 11 جنيهًا

بلغ سعر شبت وزن 50 جرامًا نحو 12 جنيهًا.

بلغ سعر جرجير وزن 50 جرامًا نحو 9 جنيهات.

بلغ سعر بقدونس وزن 50 جرامًا نحو 12 جنيهًا.

بلغ سعر كزبرة وزن 50 جرامًا نحو 12 جنيهًا.

أسعار البقدونس والشبت والجرجير في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الخضراوات الورقية وفقًا للبوابة الحكومية

سجلت أسعار الخضراوات الورقية التي تشمل البقدونس والشبت والكسبرة انخفاضات ملحوظة في الأسواق، تتراوح ما بين 7 و39 جنيهًا في سعر الحزمة المكونة من 100 رابطة، وذلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار البقدونس والشبت والجرجير في الأسواق، فيتو

سعر الخضراوات الورقية وأبرز التحركات السعرية

«فيتو» تستعرض سعر الخضراوات الورقية وأبرز التحركات السعرية لها في الأسواق؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية؛ في السطور الأتية:

بلغ متوسط سعر كسبرة عدد 100 رابطة نحو 365.28 جنيه، بانخفاض 27.5 جنيه مقارنة بسعرها أمس، مقابل ارتفاع يقدر بـ 263 جنيهًا مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي، فيما تراوحت أسعار الكسبرة عدد 100 رابطة من 150 إلى 650 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر شبت عدد 100 رابطة نحو 365.48 جنيه، بانخفاض 39 جنيهًا مقارنة بسعرها أمس، مقابل ارتفاع يقدر بـ 261 جنيهًا مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي، فيما تراوحت أسعار الشبت عدد 100 رابطة من 150 إلى 650 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كرات عدد 100 رابطة نحو 253.5 جنيه، بانخفاض 25 جنيهًا مقارنة بسعرها أمس، مقابل ارتفاع يقدر بـ 134.5 جنيه مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي، فيما تراوحت أسعار الكرات عدد 100 رابطة من 150 إلى 300 جنيه.

أسعار البقدونس والشبت والجرجير في الأسواق، فيتو

أسعار الخضراوات الورقية وأبرز التحركات السعرية

بلغ متوسط سعر سلق عدد 100 رابطة نحو 262.5 جنيه، بانخفاض 7 جنيهات مقارنة بسعرها أمس، مقابل ارتفاع يقدر بـ 138 جنيهًا مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي، فيما تراوحت أسعار السلق عدد 100 رابطة من 100 إلى 350 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر بقدونس عدد 100 رابطة نحو 373.75 جنيه، بانخفاض 36.5 جنيه مقارنة بسعرها أمس، مقابل ارتفاع يقدر بـ 273 جنيهًا مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي، فيما تراوحت أسعار البقدونس عدد 100 رابطة من 150 إلى 650 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كرفس عدد 100 رابطة نحو 385.7 جنيه، بانخفاض 32 جنيهًا مقارنة بسعرها أمس، مقابل ارتفاع يقدر بـ 202 جنيهًا مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي، فيما تراوحت أسعار الكرفس عدد 100 رابطة من 200 إلى 500 جنيه.

بلغ متوسط سعر جرجير عدد 100 رابطة نحو 315 جنيهًا، بانخفاض 14.5 جنيه مقارنة بسعرها أمس، مقابل ارتفاع يقدر بـ 224.5 جنيهًا مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي، فيما تراوحت أسعار الجرجير عدد 100 رابطة من 150 إلى 500 جنيه.