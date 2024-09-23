6 شركات للجدود تقود عملية رفع أسعار كتاكيت الأمهات والتسمين.. وصول سعر الكتكوت إلى 40 جنيها.. ومصادر: اتجاه لفتح استيراد السلالات لإعادة التوازن للسوق

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن أزمة ارتفاع أسعار كتاكيت التسمين التي تسببت في خسائر كبيرة لمربي الدواجن في الوقت الحالي سببها الأساسي، شركات جدود الدواجن التي تسعى في الوقت الحالي للسيطرة على السوق من خلال خفض معدلات التوزيع على مربي الأمهات الذين يعتبرون المصدر المباشر لكتاكيت التسمين.

وأكدت المصادر أن صناعة الدواجن تبدأ من حلقة شركات الجدود التي تنتج كتاكيت إنتاج الأمهات، والتي يشتريها مربي الأمهات لإدخالها في دورة إنتاج تصل إلى 7 أشهر لإنتاج كتاكيت التسمين التي هي أساس إنتاج الدواجن التي تصل إلى المستهلك.

وصول سعر كتاكيت التسمين في الوقت الحالي إلى 40 جنيها للكتكوت

ولفت إلى أن سعر كتاكيت التسمين وصل في الوقت الحالي إلى 40 جنيها للكتكوت وهو سعر قياسي يهدد بخروج كثير من مربي الدواجن من السوق لارتفاع تكلفة الإنتاج.

وأشار المصدر إلى أن كتاكيت إنتاج الأمهات وصلت أسعارها الآن لأرقام فلكية بلغت 80 جنيها للكتكوت الواحد.

وكشف المصدر عن تواصل المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية مع شركات الجدود الكبرى إلى جانب شركات الأمهات الكبرى لعقد عدة اجتماعات عاجلة لإيجاد حلول ناجزة لأزمة ارتفاع أسعار الكتاكيت.

وأشار إلى أن الوزارة تبحث في الوقت الحالي إتاحة عملية استيراد جدود وأمهات الدواجن لعدد أكبر من الشركات لإعادة التنافسية إلى هذا السوق الذي يعتبر رأس صناعة الدواجن.

6 شركات تستأثر بقطاع جدود الدواجن في مصر

ومن جانبه أكد طارق هلا أحد مربي دواجن الأمهات ومنتج لكتاكيت التسمين، أن هناك 6 شركات تستأثر بقطاع جدود الدواجن في مصر وتعمل في الوقت الحالي على خفض عدد كتاكيت إنتاج الأمهات التي يتم ضخها في السوق والاستئثار بكامل إنتاجها من كتاكيت الامهات لنفسها لزيادة إنتاجها من كتاكيت التسمين ورفع سعر الكتكوت إلى مستويات قياسية للفوز بأكبر قدر من الأرباح في الوقت الحالي، وأن الوضع الحالي يهدد بارتفاع سعر كتكوت التسمين ليتساوى مع أسعار كتاكيت الأمهات لسيطرة نفس الشركات على إنتاج أكبر حصة في السوق من النوعين.

إحدى الشركات التي تسيطر على نسبة الأغلبية من بين شركات الجدود الستة الكبرى تمتلك توكيلا حصريا لواحدة من أهم سلالات الدواجن بالسوق المصري

ولفت إلى أن احدى الشركات التي تسيطر على النسبة الكبرى من بين شركات الجدود الستة وتمتلك توكيل حصري لواحدة من أهم سلالات الدواجن بالسوق المصري، تعمل في الوقت الحالي إلى تكوين لائحة انتظار لطلبات تسليم كتاكيت البياض تصل إلى عام كامل بغرض تعطيش السوق بشكل أكبر والوصول إلى أعلى معدل سعر الكتاكيت الأمهات والتسمين أيضا.

وكشف أن بعض شركات جدود الدواجن ضاعفت إنتاجيتها من كتاكيت إنتاج الأمهات بهدف زيادة إنتاجها من كتاكيت التسمين بكميات أكبر على حساب مربي الأمهات في السوق لتنفرد بالحصة الكبرى في أكبر قطاعين بالصناعة وهو ما يهدد استثمارات مربي الأمهات والتسمين أيضًا.