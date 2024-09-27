بسعر 150 للطبق، شعبة بيض المائدة تضخ 300 ألف بيضة بمنافذ التموين

انتهت شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، من ضخ 300 ألف بيضة في منافذ ‏الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين بالقاهرة الكبرى، في إطار المبادرة التي ‏أعلنت عنها الوزارة بالتعاون مع الشعبة ووزارة الزراعة الأيام القليلة الماضية.‏



‏الشعبة ضخت خلال الأيام القليلة الماضية 10 آلاف طبق بيض

وكشف من جانبه أحمد نبيل نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن ‏الشعبة ضخت خلال الأيام القليلة الماضية 10 آلاف طبق بيض بسعر 150 جنيهًا للطبق الواحد في ‏منافذ التموين بالقاهرة، بزيادة 6 آلاف طبق عما تم الإعلان عنه خلال الأيام الأولي للمبادرة.‏

مبادرة الشعبة تماشيًا مع ‏تعزيز المسئولية المجتمعية

وأشار نبيل في بيان صحفي، أن مباردة الشعبة لضخ البيض تأتي تماشيًا مع رغبة أعضاء الشعبة في ‏تعزيز المسئولية المجتمعية، وتوفير طبق البيض بسعر 150 جنيهًا بمنافذ التموين، علي أن يتم ‏التنسيق بين الشعبة ووزارتي التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة لزيادة الكمية حسب الطلب ‏بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية.‏

‏ توزيع 2000 طبق شركة النيل و2000 طبق للشركة العامة

وكشف نبيل، إنه جرى الأسبوع الماضي توزيع 2000 طبق شركة النيل، و2000 طبق إلى الشركة العامة، و2000 طبق ‏آخرين للشركة المصرية، والتي جاءت بالتزامن مع أول أيام العام الدراسي الجديد 2024-2025‏‎.‎

لقاءات مكثفة مع شعبة بيض المائدة للبدء بتطبيق المبادرة

وكان قد عقد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدة اجتماعات بشعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن وبعض قيادات الوزارتين.