الخميس 26 سبتمبر 2024
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اقتصاد

يصل إلى 50 جنيها في الكيلو، انخفاض أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة بالسوق

أسعار الخضراوات الورقية،
أسعار الخضراوات الورقية، فيتو

بدأ سعر الشبت والبقدونس والكزبرة التراجع في سوق الجملة، بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة ليصل سعر الرابطة المكونة من 3 أعواد إلى 5 جنيهات، وسط استنكار المواطنين على الزيادة الكبيرة في سعره.

أسعار الخضراوات الورقية في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات الورقية في سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الخضراوات الورقية وتشمل سعر الشبت، سعر البقدونس، سعر الكزبرة، سعر الجرجير، في سوق العبور للجملة بعد الانخفاض، كالآتي:

  • بلغ سعر الشبت نحو 150 جنيهًا لوزن كيلو، بانخفاض 50 جنيهًا عن سعره السابق.
  • بلغ سعر البقدونس  نحو 150 جنيهًا لوزن كيلو، بانخفاض 50 جنيهًا عن سعره السابق.
  • بلغ سعر الجرجير نحو 150 جنيهًا لوزن كيلو، بانخفاض 50 جنيهًا عن سعره السابق.
  • بلغ سعر الكزبرة نحو 150 جنيهًا لوزن كيلو، بانخفاض 50 جنيهًا عن سعره السابق.
أسعار الخضراوات الورقية في سوق العبور اليوم، فيتو

سعر الخضراوات الورقية في سوق العبور للجملة

وعن أسعار الخضراوات الورقية الأخرى في سوق العبور للجملة، فهي كالأتي: 

  1. بلغ سعر زعتر نحو 45 جنيهًا للكيلو.
  2. بلغ سعر مرمرية وزن كيلو نحو 45 جنيهًا.
  3. بلغ سعر روزميري نحو 45 جنيهًا للكيلو.
  4. وبلغ سعر رابطة نعناع نحو 7.5 جنيه.
  5. بلغ سعر رابطة سلق نحو 7.5 جنيه.
  6. بلغ سعر كرفس نحو 12 جنيهًا للرابطة.
  7. بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه للرابطة.
  8. بلغ سعر كرات نحو 7.5 جنيه للرابطة.
  9. تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  10. تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
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أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة تواصل الارتفاع.. العود بـ 5 جنيهات.. وشعبة الخضراوات توضح الأسباب وموعد الانخفاض

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متى تنخفض أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة؟ شعبة الخضراوات توضح

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