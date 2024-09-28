السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تستمع لأقوال ربة منزل حاول سوداني مساعدتها فلقي مصرعه بعين شمس

مصرع سوداني بعين
مصرع سوداني بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس بصرف ربة منزل جارة شخص سوداني لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق العاشر من سراي النيابة عقب سماع أقوالها.

وقالت السيدة إنها خرجت من الشقة وأغلق الباب خلفها دون قصد منها وقد تركت المفتاح بالداخل أثناء تواجد طفلها بالداخل.

وأضافت السيدة أنها مع صراخ ابنها المستمر استغاثت بجارها السوداني لفتح باب الشقة وأثناء محاولته دخوله من الشرفة اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر قائلة " كان شاب شهم حاول يساعدني ".

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا يفيد بسقوط شخص من الطابق العاشر بأحد العقارات السكنية، في شارع الزهراء بمنطقة عين شمس، مما أسفر عن وفاته.

وكشفت التحريات أن المتوفى سوداني الجنسية، ولقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق العاشر بعقار سكني.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

التصريح بدفن جثة سوداني سقط من الطابق العاشر في عين شمس

التصريح بدفن جثة طفل توفي متأثرا بإصابته في حادث انقلاب سكوتر بالتجمع

انتشال 13 جثة مهاجر غير شرعي بسواحل تونس

الأكثر قراءة

عقوبات مغلظة على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق

الكهرباء تقدم روشتة للتوفير في فاتورة الاستهلاك الشهرية

أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

الباذنجان 3.5 جنيه، ننشر أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور

النيابة تستمع لأقوال ربة منزل حاول سوداني مساعدتها فلقي مصرعه بعين شمس

تعرف على موعد حفلات تخرج دفعات جديدة من كلية الشرطة والأكاديمية العسكرية

سلع صدمت المصريين في 2024 (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

إعصار جون يضرب المكسيك بقوة (فيديو)

مايكروسوفت تتصدى لهلوسة الذكاء الاصطناعي

العاصفة هيلين تودي بحياة 4 أشخاص في فلوريدا وجورجيا

طمران، حكاية قط سعودي أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم السبت 28-9-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 27- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

سلع صدمت المصريين في 2024 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي للمُسنِّين، الافتاء: الإسلام وضع كبار السنِّ في مكانة خاصة

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بضرورة التفكير في حل المشكلات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 28-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية