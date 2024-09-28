النيابة تستمع لأقوال ربة منزل حاول سوداني مساعدتها فلقي مصرعه بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس بصرف ربة منزل جارة شخص سوداني لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق العاشر من سراي النيابة عقب سماع أقوالها.

وقالت السيدة إنها خرجت من الشقة وأغلق الباب خلفها دون قصد منها وقد تركت المفتاح بالداخل أثناء تواجد طفلها بالداخل.

وأضافت السيدة أنها مع صراخ ابنها المستمر استغاثت بجارها السوداني لفتح باب الشقة وأثناء محاولته دخوله من الشرفة اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر قائلة " كان شاب شهم حاول يساعدني ".

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا يفيد بسقوط شخص من الطابق العاشر بأحد العقارات السكنية، في شارع الزهراء بمنطقة عين شمس، مما أسفر عن وفاته.

وكشفت التحريات أن المتوفى سوداني الجنسية، ولقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق العاشر بعقار سكني.