بسبب خلاف حول الأجرة، حبس سائق توك بتهمة قتل شاب في السلام

أمرت نيابة السلام بحبس سائق توك توك بتهمة قتل شاب بسب مشاجرة نشبت بينهما على ثمن الأجرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة السلام بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سائق توك توك وراكب يستقل معه التوك توك.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن الي مكان البلاغ وبالفحص والتحري تبين أن مشادة كلامية نشبت بين سائق توك توك وشاب يستقل معه التوك توك بسبب الخلاف حول ثمن الأجرة

وأضافت التحريات أن المشادة الكلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة استل خلالها سائق التوك توك سلاح أبيض طعن به الشاب طعنة نافذة أسقطه غارقا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.