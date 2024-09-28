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حوادث

قرار جديد من المحكمة ضد المتهم بقتل عشيق شقيقته بأوسيم

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم بقتل عشيق شقيقته بأوسيم، بعدما ضبطه في منزله، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وخلال التحقيقات، قال المتهم إنه عندما ذهب إلى منزل شقيقته، ووجد "القتيل" بصحبتها، فقام بمطاردته بـ"قطعة حديد مدبّبة"، وطعنة في بطنه، ما أدى لخروج أحشائه.

وكانت النيابة قد أمرت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتشريح جثة المتوفى لإعداد تقرير الصفة التشريحية عن سبب الوفاة.

مصرع شاب على يد شقيق عشيقته بالجيزة

تلقى مدير مباحث الجيزة، اللواء محمد شرقاوي، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، مفاده تلقي قسم شرطة أوسيم بلاغًا من “ذ. س.” (21 عامًا)، سائق، بمقتل شقيقه “م. س.” (21 عامًا)، حداد، داخل منزل بأوسيم.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن أن وراء ارتكاب الجريمة “أ. ج.”، بعدما ضبط المجني عليه في منزل شقيقته.

وألقي القبض على المتهم وشقيقته، وجارٍ عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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