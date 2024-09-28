محاولة اغتيال حسن نصر الله.. أسرار ضربة الضاحية الجنوبية بعد المعلومة الذهبية.. واستهداف مقر قيادة حزب الله بقنبلة خارقة للتحصينات

الهجوم على الضاحية الجنوبية، شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات كبيرة في الصراع بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد قيام طائرات الاحتلال بتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية على المقر الرئيسي لحزب الله في الضاحية الجنوبية، في محاولة لاغتيال الأمين العام للحزب، حسن نصر الله.

تضارب الأنباء حول مصير حسن نصر الله بعد هجوم الضاحية

ومنذ تنفيذ العملية، وهناك تضارب في المعلومات حول نتائج هذه العملية وضحايا حزب الله، خاصة بعد ظهور تقارير إسرائيلية تزعم اغتيال حسن نصر الله في الهجوم، وتقارير أخرى إيرانية ولبنانية أكدت عدم وجود نصر الله في موقع الهجوم وأنه في مكان آمن.

واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل زنة 2000 طن وخارقة للتحصينات، تسلمها من الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ هجوم الضاحية الجنوبية.

ضحايا الهجوم على الضاحية الجنوبية

وعقب تنفيذ الهجوم زعمت تقارير إسرائيلية، اغتيال حسن نصر الله وعدد كبير من قيادات حزب الله اللبناني، إلا أن تقارير إعلامية لبنانية أكدت أن الهجوم أسفر عن استشهاد 2 وإصابة 70 أخرين، وهو ما يؤكد عدم وجود عدد كبير من قادة الحزب خلال الهجوم.

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حالة التأهب للدرجة القصوى، استعدادًا لرد حزب الله على هجوم الضاحية الجنوبية، وفتحت عدد كبير من المدن في الأراضي المحتلة الملاجئ.

هجوم الضاحية الجنوبية يغير قواعد اللعبة

وحذرت تقارير إعلامية، من أن الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال على الضاحية الجنوبية، بداية الحرب الشاملة مع حزب الله، وهي شرارة انطلاق الحرب الإقليمية.

وفي السياق ذاته أعلن حزب الله اللبناني، أن هجوم الضاحية الجنوبية سيغير قواعد اللعبة في الحرب مع إسرائيل خلال الأيام القادمة.

وكشفت وسائل إعلام عبرية وأمريكية، مساء اليوم، كواليس الساعات التي سبقت الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في لبنان، والاتصالات التي تمت بين تل أبيب وواشنطن.

نتنياهو يمنح الضوء الأخضر لاغتيال حسن نصر الله

وقالت القناة 12 الاسرائيلية: إن رئيس الوزراء بينامين نتنياهو، أعطى "الضوء الأخضر" لـ اغتيال حسن نصر الله، قبل أن يبدأ خطابه في الأمم المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أنه تم التخطيط لاستهداف حسن نصر الله، منذ مدة طويلة واليوم وصلت المعلومة الذهبية واستهدف المقر.

بينما قالت "أي بي سي" نقلا عن مسؤول أمريكي، إن حسن نصر الله، وعددا من مساعديه كانوا في زيارة سريعة لبيروت أثناء حدوث الغارة الإسرائيلية.

نتنياهو يقرر تقديم موعد عودته من نيويورك عقب هجوم الضاحية

من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نتنياهو قرر تقديم موعد عودته إلى "إسرائيل" وسيقلع الليلة من الولايات المتحدة الأمريكية.

البنتاجون يكشف اتصال أوستن وجالانت وقت تنفيذ قصف الضاحية

هذا وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن وزير الدفاع لويد أوستن، كانت يتحدث مع نظيره الإسرائيلي، يوآف جالانت، وقت تنفيذ الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

نيويورك تايمز تشكك فى احتمالية تواجد نصر الله بمقر قيادة حزب الله

في ذات السياق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم، إنه لم يتضح ما إذا كان حسن نصر الله موجودًا في مقر قيادة حزب الله لحظة الهجوم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ