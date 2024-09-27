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خارج الحدود

ساعة الصفر لاغتيال حسن نصر الله، وسائل إعلام أمريكية تكشف أسرار ضربة الضاحية

حسن نصر الله، فيتو
حسن نصر الله، فيتو

كشفت وسائل إعلام عبرية وأمريكية، مساء اليوم، كواليس الساعات التي سبقت الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في لبنان، والاتصالات التي تمت بين تل أبيب وواشنطن.

نتنياهو يمنح الضوء الأخضر لاغتيال حسن نصر الله

وقالت القناة 12 الاسرائيلية: إن رئيس الوزراء بينامين نتنياهو، أعطى "الضوء الأخضر" لـ اغتيال حسن نصر الله، قبل أن يبدأ خطابه في الأمم المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أنه تم التخطيط لاستهداف حسن نصر الله، منذ مدة طويلة واليوم وصلت المعلومة الذهبية واستهدف المقر.

بينما قالت "أي بي سي" نقلا عن مسؤول أمريكي، إن حسن نصر الله، وعددا من مساعديه كانوا في زيارة سريعة لبيروت أثناء حدوث الغارة الإسرائيلية

نتنياهو يقرر تقديم موعد عودته من نيويورك عقب هجوم الضاحية

من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نتنياهو قرر تقديم موعد عودته إلى "إسرائيل" وسيقلع الليلة من الولايات المتحدة الأمريكية.

البنتاجون يكشف اتصال أوستن وجالانت وقت تنفيذ قصف الضاحية 

هذا وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن وزير الدفاع لويد أوستن، كانت يتحدث مع نظيره الإسرائيلي، يوآف جالانت، وقت تنفيذ الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

نيويورك تايمز تشكك فى احتمالية تواجد نصر الله بمقر قيادة حزب الله

فى ذات السياق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم، إنه لم يتضح ما إذا كان حسن نصر الله موجودًا في مقر قيادة حزب الله لحظة الهجوم.

 

على الصعيد نفسه، نقلت "إي بي سي" عن مسؤول أمريكى زعمه، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل أقل من ساعة من الضربة أنها ستستهدف حسن نصر الله.

قناة حزب الله: شهيد ونحو 50 جريحا ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية

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