الجمعة 27 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

شاهد، مغادرة الوفود قاعة الأمم المتحدة وهتافات احتجاجية ضد نتنياهو قبل إلقاء كلمته

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، هتافات احتجاجية قبل صعود رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لالقاء كلمته،وغادرت بعض الوفود القاعة قبل أن يلقي نتنياهو كلمته.

 

و زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إسرائيل تسعى للسلام وأنها تواجه عدوا شرسا وأنها تدافع  عن نفسها".

نتنياهو يلقي كلمة أمام الأمم المتحدة 

وادعى نتنياهو في حديثه: "أن إسرائيل لن تدخر جهدا من أجل إعادة المحتجزين بقطاع غزة"، وذلك على الرغم من أنه السبب الرئيسي وراء عرقلة اتفاق التهدئة وتبادل الرهائن مع حماس.

وقال نتنياهو في كلمته: "لم يكن في الحسبان الحضور هذا العام لأن إسرائيل تخوض حربا من أجل البقاء".

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الأمم المتحدة نتنياهو 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩 إسرائيل

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