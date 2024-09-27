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خارج الحدود

إعلام الاحتلال يروج لاحتمالية اغتيال حسن نصر الله في قصف الضاحية الجنوبية

هجوم الضاحية الجنوبية،
هجوم الضاحية الجنوبية، فيتو

هجوم الضاحية الجنوبية، زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن هناك مؤشرات إيجابية حول تصفية الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.

فرص نجاة نصر الله من هجوم الضاحية ضئيل 

وفي السياق ذاته نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن المؤشرات تؤكد وجود نصر الله في موقع الهجوم، وإن فرص خروجه حيا ضئيلة، بحسب قوله.

معلومات عن الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت


ومن جانبها ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال  حصل على معلومة بوجود كبار قادة حزب الله ومنهم نصر الله في المكان المستهدف.
 

وأكدت القناة الإسرائيلية أن الجيش كان ينتظر فرصة تجمع كبار قادة حزب الله، مشيرة إلى أن الهجوم على مقر قيادة حزب الله ومحاولة اغتيال نصر الله جرى التخطيط له قبل وقت طويل.

على النقيض قالت "أي بي سي" نقلا عن مسؤول أمريكي، إن حسن نصر الله، وعددا من مساعديه كانوا في زيارة سريعة لبيروت أثناء حدوث الغارة الإسرائيلية

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ساعة الصفر لاغتيال حسن نصر الله، وسائل إعلام أمريكية تكشف أسرار ضربة الضاحية

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أول تعليق إيراني على محاولة اغتيال حسن نصر الله

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