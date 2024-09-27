الجمعة 27 سبتمبر 2024
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يعتبرها كائنات حية، قانون برازيلي لحماية الأمواج 

الأمواج، فيتو
الأمواج، فيتو

أعلنت مدينة ساحلية في البرازيل عن قانون جديد يعتبر الأمواج كائنات حية، وذلك في أول إجراء من نوعه يضفي صفة قانونية على أحد مكونات البحار أو المحيطات.

قانون جديد في البرازيل لحماية الأمواج 

وفي مطلع الشهر الماضي، أصدرت السلطة في مدينة لينهاريس البرازيلية قانونًا ينص على أن الأمواج عند مصب نهر دوسي الذي يصب في المحيط الأطلسي لها الحق في الوجود والتجدد، وهو ما يعني ضرورة الحفاظ على استمراريتها بشكل طبيعي وضمان نظافة المياه في تلك المنطقة.

ويلزم القانون الجديد السلطات في المدينة بحماية شكل النهر والخواص البيئية التي تضفي على الأمواج في تلك المنطقة شكلها المتفرد مع الحفاظ على التركيب الكيميائي للمياه من خلال سياسات عامة وتمويل.

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إغلاق ميناء العريش البحري بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج

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رفع درجة الاستعداد بالموانئ بسبب ارتفاع الأمواج

 

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البرازيل البحار المحيطات مدينة لينهاريس المحيط الأطسي

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