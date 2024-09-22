الأحد 22 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

رفع درجة الاستعداد بالموانئ بسبب ارتفاع الأمواج

موانئ
موانئ
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أعلن قطاع النقل البحري تفعيل خطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، بموجة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مصحوبة بارتفاع في الأمواج الأمر الذي قد يؤثر بالسلب على حركة الملاحة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح اليوم على بعض شواطئ "مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، بورسعيد" وتصل سرعة الرياح من 40: 50 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة. 

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