إغلاق ميناء العريش البحري بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج
أغلقت إدارة ميناء العريش البحري الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج عن الحد المسموح به.
إغلاق ميناء العريش البحري بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر
وأعلن مصدر مسؤول بميناء العريش البحري أنه تم إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن والصيد داخل البحر المتوسط بسبب ارتفاع الأمواج بعد تعرض المحافظة لهبوب رياح متوسطة أدت إلى ارتفاع أمواج البحر.
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