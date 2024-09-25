رئيس البرازيل: حرب غزة تمتد بصورة خطرة إلى لبنان

الحرب على لبنان ، حذر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا امس الثلاثاء من خطورة الامتداد الجاري للحرب في قطاع غزة إلى لبنان، وقال إن البرازيل والصين اقترحتا خطة من 6 نقاط لبدء محادثات بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الصراع بينهما.

وفي كلمة ألقاها في افتتاح دورة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يذكر لولا -الذي تحدث هاتفيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن المقترح- أي تفاصيل عما اتفقت عليه البرازيل والصين.

وقال الرئيس البرازيلي إن الصراع في قطاع غزة يمتد إلى لبنان "على نحو خطير"، ودعا إلى وقف إطلاق النار.

وقال لولا "تحوَّل حق الدفاع إلى حق الانتقام، مما يعوق التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ويعرقل وقف إطلاق النار".

وأكد لولا ما نادت به البرازيل من إصلاح للأمم المتحدة، قائلا إن المنظمة العالمية لا تقوم بدورها في تمثيل العالم ووقف الحروب.

وانتقد إنفاق عشرات المليارات من الدولارات سنويا على الترسانات العسكرية، وقال إن تلك الأموال يتعين استخدامها للقضاء على الفقر ومكافحة تغير المناخ.

ودعا إلى مراجعة ميثاق الأمم المتحدة لإحياء دور الجمعية العامة في تعزيز السلام وإصلاح المؤسسة المتعددة الأطراف، مؤكدا أن "استبعاد أميركا الجنوبية وأفريقيا من المقاعد الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو انعكاس غير مقبول للماضي الاستعماري".