بعثة الأهلي تعود لفندق الإقامة بعد نهاية المران الرئيسي استعدادا لـ الزمالك (فيديو)

السوبر الإفريقي، غادرت بعثة النادي الأهلي ملعب فيصل بن فهد إلي فندق إقامة الفريق عقب نهاية المران الرئيسي الذي أقيم اليوم استعدادا لملاقاة الزمالك غدا الجمعة في كأس السوبر الإفريقي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته الجماعية التي أقيمت علي ملعب فيصل بن فهد مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الزمالك المرتقبة غدًا الجمعة على استاد المملكة آرينا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.