يحيى عطية الله: أحلم بتحقيق البطولة الأولى مع الأهلي وهدفنا إسعاد الجماهير

أكد يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يحلم بتحقيق البطولة الأولى في مسيرته مع القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه يتمنى إسعاد الجماهير التي ستؤازر اللاعبين في مواجهة الزمالك غدا الجمعة في ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية على كأس السوبر الإفريقي.

وقال: «بعد الفوز في مباراتي جورماهيا الكيني في مستهل مشوار الفريق في دوري الأبطال أغلقنا الصفحة تمامًا وبدأنا في الاستعداد لمواجهة الزمالك على كأس السوبر الإفريقي، وطموحنا بالتأكيد تحقيق اللقب، وجميع اللاعبين يدركون حجم المسئولية، في أتم الجاهزية لإسعاد الجمهور».

وأضاف: «لم يسبق لي التتويج بكأس السوبر الإفريقي، لذلك ستكون مواجهة الأهلي ضد الزمالك المقبلة لها أهمية مضاعفة بالنسبة لي من أجل الفوز بالبطولة وتحقيق اللقب».

وواصل: «بعد انتهاء احتفالات تتويج الأهلي بلقب الدوري عن الموسم الماضي، مارسيل كولر المدير الفني تحدث معنا وطالبنا بإغلاق الصفحة تمامًا، والتركيز على مواجهة الزمالك، وإن شاء الله سنبذل قصارى جهدنا في تلك المباراة من أجل تحقيق البطولة».

وأكمل: «الحمد لله على التوفيق في بدايتي مع الأهلي، ولا يزال ينتظرني عمل كبير مع الفريق في الموسم الجاري، وأتمنى أن أكون إضافة للفريق في كل المباريات».

وتابع: «الهدف الأكبر بالنسبة إليَّ هو تحقيق اللقب الأول مع الأهلي، وإسعاد الجماهير التي ستحضر لمؤزارة اللاعبين، وسعدت كثيرًا بالإشادة التي حصلت عليها بعدما شاركت في مواجهتي جورماهيا، ولا يزال لدي الكثير».

وختم عطية الله حديثه موجهًا رسالة إلى جماهير الأهلي، وقال: «نتمنى دعمكم ومساندتكم أمام الزمالك، وإن شاء الله نفرحكم بالفوز باللقب».

سجل مواجهات كولر أمام الزمالك

ويمتلك كولر سجل حافل خلال مواجهات نادي الزمالك حيث واجه الفارس الأبيض في 6 لقاءات نجح في تحقيق الفوز في 5 مباريات وخسر لقاء وحيد ولم تشهد مباريات الفريقين في تواجد السويسري اي تعادلات..

وجاءت نتائج كولر أمام الزمالك كالتالي:

الأهلي 2-0 الزمالك: السوبر المصري

الأهلي 3-0 الزمالك: الدوري الممتاز

الأهلي 4-1 الزمالك: الدوري الممتاز

الأهلي 2-0 الزمالك: نهائي كأس مصر

الأهلي 1-2 الزمالك: الدوري الممتاز

الأهلي 2-0 الزمالك: الدوري الممتاز، وفي تلك المباراة جاء الفوز من نصيب القلعة الحمراء بعد انسحاب الفارس الأبيض من المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم في السابعة مساء استعداداته على ملعب الهلال السعودي استعدادا لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء غد الجمعة على كأس السوبر الإفريقي.