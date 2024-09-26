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رياضة

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة الزمالك (فيديو)

مران الأهلي
مران الأهلي

السوبر الإفريقي، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته علي ملعب فيصل بن فهد مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الزمالك المرتقبة غدًا على استاد المملكة آرينا، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في كأس السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن يكون مران الأهلي مفتوحًا لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام، وفقًا للوائح المنظمة لبطولة كأس السوبر الإفريقي.

وكانت بعثة النادي الأهلي غادرت فندق الإقامة منذ قليل لخوض مرانه الرئيسي، استعدادا لخوض مباراة الزمالك المقرر لها غدا في تمام الساعة التاسعة مساء علي ملعب المملكة أرينا في كأس السوبر الإفريقي. 

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم - الكاف - رفض خوض فريقي الأهلي والزمالك أي مران على ملعب المباراة “ملعب المملكة أرينا” الذي يستضيف مباراة السوبر الأفريقي المقرر لها غدًا الجمعة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

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