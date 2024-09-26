الأمن يكشف ملابسات زعم سيدة القبض على زوجها بدون سبب

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على إحدى الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء إحدى السيدات بإلقاء القبض على زوجها دون وجه حق بالقاهرة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يتضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام رجال الشرطة بالقاهرة بإلقاء القبض على زوجها دون وجه حق بمنطقة الزاوية بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى تمكنت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط زوج المذكورة (عاطل سبق ضبطه واتهامه فى 3 قضايا "مخدرات- شروع فى قتل"، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض – مبلغ مالى)..

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حينه، وعرضه على النيابة العامة التى قررت استمرار حبسه.

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