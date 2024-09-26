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ضبط 1000 علبة سجائر مهربة و700 لتر سولار ومواد وسلع تموينية مدعمة بالجيزة

الحملات التموينية
الحملات التموينية

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن واستمرار توجيه الحملات التموينية لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات.

وتابع محافظ الجيزة  نتائج حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية  للتأكد من التزام الباعة والمنافذ التجارية والتموينية بالإجراءات المتبعة لضمان سلامة السلع المتداولة وعدم تجاوز الأسعار الخاصة بها.

وشملت الحملات مدينة ٦ أكتوبر وحى المنيرة الغربية ومراكز ومدن البدرشين وأطفيح.

 

تموين الجيزة تشن حملاتها بأكتوبر والمنيرة والبدرشين وأطفيح

 وتمكنت الحملات التي قامت بها مديرية التموين وبالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري من ضبط ١٠٠٠ علبة سجائر مجهولة المصدر و٧٠٠ لتر سولار و٧٤ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

كما شملت المضبوطات مجموعة متنوعة من المواد والسلع التموينية عبارة عن ( ٢٣ كرتونة زيت، ١٥ لفة سكر، ٥ جوالات دقيق )، والتي تم تخزينها بغرض بيعها بالسوق السوداء.
 

وعلى الفور تم مصادرة المواد المضبوطة والتحفظ على وسائل النقل المستخدمة وتحرير المحاضر ضد أصحابها.

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