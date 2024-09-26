ضبط تاجر مخدرات بحوزته 150 قطعة حشيش فى سوهاج
تمكن رجال مباحث قسم شرطة طهطا التابع لمديرية أمن سوهاج من ضبط تاجر مخدرات وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع.
ضبط تاجر مخدرات بحوزته 150 قطعة حشيش
ترجع الواقعة إلى تلقي اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن رجال مباحث قسم شرطة طهطا برئاسة الرائد أحمد البريري من ضبط تاجر مخدرات (محمد ع. ن) وبحوزته ١٥٠ قطعة حشيش معدة للبيع على عملائه.
تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة لإجراء التحقيقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.