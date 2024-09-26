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ضبط تاجر مخدرات بحوزته 150 قطعة حشيش فى سوهاج

قسم شرطة طهطا
قسم شرطة طهطا

 تمكن رجال مباحث قسم شرطة طهطا التابع لمديرية أمن سوهاج من ضبط تاجر مخدرات وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع.

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 150 قطعة حشيش

 ترجع الواقعة إلى تلقي اللواء صبرى عزب  مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن رجال مباحث قسم شرطة طهطا برئاسة الرائد أحمد البريري من ضبط تاجر مخدرات (محمد ع. ن) وبحوزته ١٥٠ قطعة حشيش معدة للبيع على عملائه. 
تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة لإجراء التحقيقات. 

 

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احمد البريري اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج اللواء محمود طه ضبط تاجر مخدرات كمية من مخدر الحشيش مباحث قسم شرطة طهطا

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