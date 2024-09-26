اختبار قمر روسي - صيني طوره طلاب الجامعات
أعلنت جامعة آمور الحكومية الروسية أن الخبراء في روسيا أجروا اختبارات ناجحة على قمر صناعي طوره طلابها بالتعاون مع طلاب جامعة هاربن الصينية.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة: "أول قمر صناعي طوره طلاب جامعتي آمور وهاربن اجتاز الاختبارات النهائية بنجاح، وأصبح جاهزا للإطلاق من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي، طوّر هذا القمر في إطار عمل رابطة التعاون التقني بين الجامعات في روسيا والصين".
مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي
وأضاف البيان: "اجتاز القمر اختبارات الاهتزاز التي أجريت عليه في معهد أبحاث الفيزياء النووية بجامعة موسكو الحكومية، وأظهرت الاختبارات أن القمر قادر على تحمل التأثيرات التي سيخضع لها إثناء إطلاقه إلى المدار، وتم الحصول على التصاريح اللازمة لعملية إطلاقه، طلاب جامعتي آمور وهاربن يدرسون حاليا الخصائص الفنية للقمر ومكوناته، استعدادا لتشغيله بعد وصوله إلى المدار".
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القمر المذكور سيطلق من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي، وسيرسل للأرض بيانات تتعلق بعمل المحولات الكهروضوئية في الفضاء.
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