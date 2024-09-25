فوائد البصل، يحمي من أمراض القلب والأورام السرطانية

فوائد البصل، للصحة عديدة، فهو غذاءً غني بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية التي تجعله من أهم المكونات في النظام الغذائي المتوازن. لما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية أن البصل يعد كنز من الفوائد الصحية التي يمكن أن تساعد في تحسين الصحة العامة وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض. سواء تم تناوله نيئًا أو مطبوخًا، فإن دمجه في النظام الغذائي يُعتبر خطوة ذكية نحو تعزيز الصحة.

أهم فوائد البصل لصحة الجسم



فوائد البصل

وتستعرض أخصائية التغذية العلاجية في السطور التالية أهم فوائد البصل الصحية.



غني بالفيتامينات والمعادن

البصل مصدر ممتاز للعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم. يحتوي البصل على كميات جيدة من فيتامين C، الذي يُعتبر مضادًا للأكسدة ويدعم الجهاز المناعي ويساعد في إنتاج الكولاجين الضروري لصحة الجلد والشعر. إضافة إلى ذلك، يحتوي البصل على كميات من فيتامين B6 وحمض الفوليك (فيتامين B9)، اللذين يلعبان دورًا في تحسين وظائف الدماغ والمساعدة في تكوين الخلايا الجديدة.

كما يحتوي البصل على معادن مهمة مثل البوتاسيوم، الذي يُساهم في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على توازن السوائل في الجسم، والكالسيوم والمغنيسيوم الضروريين لصحة العظام.

مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة

البصل يحتوي على مجموعة من المركبات النباتية المفيدة، مثل الكيرسيتين والكبريت العضوي. هذه المركبات تمتاز بخصائصها المضادة للالتهابات والأكسدة، مما يساهم في تقليل الالتهابات المزمنة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري.

الكيرسيتين هو أحد أقوى مضادات الأكسدة الموجودة في البصل، وقد أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يساعد في تقليل ضغط الدم وحماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

دعم صحة القلب

تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول البصل بشكل منتظم يمكن أن يكون مفيدًا لصحة القلب. المركبات المضادة للأكسدة في البصل، مثل الفلافونويدات، تساهم في تحسين وظائف القلب من خلال تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

كما يُعتقد أن الكيرسيتين الموجود في البصل يساهم في تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

البصل غني بالألياف الغذائية، وخاصة نوع من الألياف يُعرف باسم الإينولين، والذي يعمل كـ"بريبايوتيك" (Prebiotic)، مما يساعد على تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء. هذه الألياف تُساهم في تحسين عملية الهضم وتقليل مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

علاوة على ذلك، تحتوي البصل على مركبات تساعد على تحسين إفراز العصارات الهضمية وتحفيز نشاط الأمعاء، مما يساعد في تحسين امتصاص العناصر الغذائية.

تحسين جهاز المناعة

بفضل احتوائه على فيتامين C والمركبات المضادة للأكسدة الأخرى، يُساهم البصل في تقوية جهاز المناعة وزيادة مقاومة الجسم للأمراض. هذه المركبات تساعد في تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تعد خط الدفاع الأول ضد الفيروسات والبكتيريا.

تنظيم مستويات السكر في الدم

هناك دلائل تشير إلى أن البصل قد يساعد في تحسين مستويات السكر في الدم، خصوصًا لدى مرضى السكري. المركبات الكبريتية الموجودة في البصل تُساهم في زيادة حساسية الأنسولين، مما يساعد على تحسين امتصاص الجلوكوز في الخلايا وتقليل مستويات السكر في الدم.

إضافة إلى ذلك، الكيرسيتين قد يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين، وهو أمر مهم للحفاظ على مستويات السكر تحت السيطرة.

البصل للصحة

الحماية من السرطان

البصل يحتوي على مجموعة من المركبات التي تم ربطها بتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. الكيرسيتين والمركبات الكبريتية تعمل على تثبيط نمو الخلايا السرطانية وتحفيز عملية موت الخلايا المبرمج (Apoptosis)، مما يُساهم في تقليل احتمالات انتشار الخلايا السرطانية.

أظهرت الدراسات أن تناول البصل بشكل منتظم قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان المعدة وسرطان البروستاتا.

تحسين صحة العظام

إضافة إلى فوائده المعروفة، أظهرت بعض الدراسات أن تناول البصل يمكن أن يساهم في تحسين صحة العظام وزيادة كثافتها. هذا يُعتبر مهمًا خاصةً للنساء بعد انقطاع الطمث، حيث يكنّ أكثر عرضة لفقدان الكثافة العظمية.

مفيد لصحة البشرة والشعر

بفضل احتوائه على فيتامين C والمركبات الكبريتية، يُعتبر البصل مفيدًا لتحسين صحة البشرة والشعر. فيتامين C يُساهم في إنتاج الكولاجين الضروري للحفاظ على مرونة الجلد ومنع ظهور التجاعيد.

أما الكبريت فيُساعد في تحسين صحة فروة الرأس ويمنع تساقط الشعر ويُحفز نمو الشعر الصحي.