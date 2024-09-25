حبس عنصر إجرامي أدار وكرًا لتجارة الحشيش فى الإسماعيلية

أمرت النيابة العامة، بحبس عنصر إجرامى بالإسماعيلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازته 50 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، تقدر قيمتها المالية بـ 4 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لممارسة نشاطه غير المشروع.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة المركز، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام – سلاح أبيض).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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