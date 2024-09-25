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حوادث

شاب يقتل حدادا بعد ضبطه بصحبة شقيقته داخل المنزل بأوسيم

شاب يقتل حدادا بعد
شاب يقتل حدادا بعد ضبطه بصحبة شقيقته

ألقت  أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة ، اليوم الأربعاء، القبض على شاب قتل حدادا بعدما ضبطه بصحبة شقيقته بمنطقة أوسيم.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سائق، بمقتل شقيقه (21 عامًا)، حداد، داخل منزل بأوسيم.

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 وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن أن وراء ارتكاب الجريمة شاب، بعدما ضبط المجني عليه في منزل شقيقته.


وكشفت التحريات؛ أن المتهم عاد إلى منزل شقيقته ووجد المجني عليه بصحبتها، فقام بمطاردته بـ"قطعة حديد مدبّبة" وطعنة في بطنه، ما أدى إلى خروج أحشائه، وألقي القبض على المتهم وشقيقته.

 

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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