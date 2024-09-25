5 سيارات إطفاء تشارك في إخماده، تفاصيل حريق مخزن فى العاصمة الإدارية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب فى مخزن لأجهزة التكييف في العاصمة الإدارية بمشاركة 5 سيارات إطفاء.

وكشفت التحريات عن تفحم عدد من أجهزة التكييف داخل المخزن، جراء الحريق وتمكنت الحماية المدنية من إخماده.

وأشارت التحريات، إلى أن الحريق اندلع بسبب أعمال لحام كان يتم تنفيذها داخل المخزن ونتيجة لتطاير الشرر اندلعت النيران.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بنشوب حريق في أحد المخازن بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحريق.

وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء من الحماية المدنية بالقاهرة للسيطرة على الحريق واخماده، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة.

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