88 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات أمس الأربعاء نسبة 88% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.1% والعرب على 5.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 4.8 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 121.0 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.0% وسجل العرب 6.7%.

وسجل الأجانب صافي شراء بنحو 1,651.8 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9,869.6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات جلسة الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بختام تعاملات أمس الأربعاء 25 سبتمبر 2024، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 2.142 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 31250 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 38470 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13548 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 7420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 10563 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3050 نقطة.