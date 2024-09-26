الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

88 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال  تداولات أمس الأربعاء  نسبة 88% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.1% والعرب على 5.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 4.8 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 121.0 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.0% وسجل العرب 6.7%. 

وسجل الأجانب صافي شراء بنحو 1,651.8 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9,869.6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بختام تعاملات أمس الأربعاء 25 سبتمبر 2024، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 2.142 تريليون جنيه.

 

المؤشر  الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 31250 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 38470 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13548 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 7420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 10563 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3050 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطه اسعار العملات اخبار الري الدوريات العالمية الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤشر الرئيسي ايجي اكس المتوسطة إيجي إكس مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي مؤشرات البورصة مؤشر إيجي إكس 30

مواد متعلقة

خبير يتوقع أداء عرضيا للبورصة المصرية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

3 مليارات جنيه إجمالي أرباح رأس المال السوقي للبورصة خلال الأسبوع

البورصة تربح 23 مليار جنيه بختام تعاملاتها قبل إجازة عيد الأضحى

التنمية الصناعية: تيسيرات جديدة في سداد أسعار الأراضي الصناعية وتقسيط حتى 4 سنوات

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

86.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء

61.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

الأكثر قراءة

لغز عودة يوسف بطرس غالي.. التاريخ السري لأشهر وزير من زمن مبارك (فيديوجراف)

التنظيم والإدارة يعلن وظائف بجامعة الأقصر

يصل إلى 50 جنيها في الكيلو، انخفاض أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة بالسوق

قطع كابل بحري يضعف خدمات الإنترنت في الكويت

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بنفق حازم حسن بالطريق الصحراوي

منى الشاذلي توجه رسالة لشركة روتانا وشيرين، وعزيز الشافعي يعلق (فيديو)

70 جنيها في الجرام، تحركات أسعار الذهب في الأسواق خلال أسبوع

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة الأنبا أثناسيوس القوصي

منوعات

المزيد

ميتا تكشف عن نموذج لنظارات الواقع المعزز

ذوبان نهر يوم القيامة، الكشف عن كارثة جديدة تهدد كوكب الأرض

بريجيت ماكرون وملكة النرويج تتألقان في عرض ديور (صور)

بعد تعرضها للتنمر، يابانية تجري أكثر من 20 عملية تجميل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 25-9-2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تجاوزت حصيلتها 5 مليارات جنيه.. ضربة أمنية موجعة ضد تجار المخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 26-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 26-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية