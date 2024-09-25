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خارج الحدود

الشرق الأوسط ينتظر 24 حاسمة، رئيس البرلمان اللبنانى يكشف أسرار صفقة التسوية الشاملة

نبيه بري، فيتو
نبيه بري، فيتو

كشف رئيس البرلمان اللبنانى، نبيه بري، عن قرار دولى مرتقب فى الأمم المتحدة بتوافق أمريكا وفرنسا، يجبر الجميع على قبول صفقة تسوية على جبهتى لبنان وغزة.

نبيه بري يتحدث عن خطة فرض الحل الفرنسي

وقال نبيه بري، إنه يتحرك مع أطراف دولية بينها أمريكا، بهدف فرض حل خارجى على إسرائيل لوقف العدوان على غزة ولبنان.

 

وقال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، إن منطقة الشرق الأوسط تنتظر 24 حاسمة، سواء نجح المسعى الجديد الذي تقودها أمريكا وفرنسا، أو فشله فى التوصل لحلول سياسية.

 

ولفت نبيه بري، إلى إجراء اتصالات مكثفة الآن يقوم بها بالتنسيق الكامل مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، المتواجد في نيويورك، وتشارك فيها أطراف دولية فاعلة، وأنه يأمل بنجاحها لأنه لا بديل عنها إلا الحرب، والمزيد من المآسي.

 

وردًا على سؤال عن إمكانية قبول حزب الله بمبدأ الفصل بين جبهة لبنان وجبهة غزة، أكد بري، إن هذا المسعى يراعي عدم الفصل بين الجبهتين.

رئيس البرلمان اللبناني يكشف عن الحل القابل للتطبيق 

وأشار رئيس البرلمان اللبناني، إلى أن هذا المخرج يرتكز على ما تم التوصل إليه سابقًا مع مبعوث الرئيس الأمريكى، آموس هوكشتاين، قبل الحرب في غزة وبعدها.

وأعرب عن اعتقاده، بأن هذا هو الحل الوحيد المتاح والقابل للتطبيق، من دون أن يكشف عن تفاصيل هذه المبادرة.

تحركات لتطبيق صيغة عملاتية لقرار 1701

وكانت تحدثت مصادر حكومية لبنانية سابقا، إن أحد الحلول المطروحة التي تم التباحث فيها مع هوكشتاين في مايو الماضي، هو إيجاد آلية جديدة تصدر بقرار عن مجلس الأمن، هدفها الوصول إلى صيغة عملاتية لتطبيق القرار 1701، الذي أنهى حرب لبنان عام 2006، فيما تحدثت مصادر إسرائيلية عن أن المقترح الأمريكى المطروح يحدّد فترة زمنية تتوقف خلالها العمليات من الجانبين، لإتاحة الفرصة للتفاوض على تسوية سياسية.

 

ووفق مصادر دبلوماسية غربية قالت لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن المسعى الفرنسي يهدف إلى استصدار قرار عن مجلس الأمن بوقف النار، يضع جميع الفرقاء أمام تحدي القبول به، أو الظهور بمظهر المعرقل، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي سيوافق على الأرجح؛ لأن مطلبه الأساسي فصل الملفين، والتوصل إلى تسوية تعيد سكان الشمال إلى منازلهم، بينما لا بد لـ حزب الله أن يوافق على هذا المخرج الوحيد المتاح أمامه قبل التصعيد الكبير. 

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