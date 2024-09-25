خامنئي: أمريكا تعلم بجرائم الكيان الصهيوني لكنها تحتاج لانتصاره

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن المقاومة الفلسطينية ستنتصر وحزب الله سينتصر.

المرشد الإيراني يتهم أمريكا بالتغافل عن جرائم إسرائيل

وأضاف خمانئي في حديثه أن قوات المقاومة لا تمتلك إمكانيات العدو وعتاده لكنها ستنتصر في النهاية.

وأكد خمائني أن واشنطن تعلم بجرائم الكيان الصهيوني وتدعمه وتحتاج إلى انتصاره، مضيفا:" لم نخضع للضغوط ولن نخضع لها الآن أيضا".

وتابع خمائني:" العدو لا يتجرأ على مهاجمة أراضينا بسبب صمود شعبنا لكنه يمارس العداء بشكل آخر".

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