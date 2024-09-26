الخميس 26 سبتمبر 2024
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عقارات

رادكس للتطوير العقاري تشارك بمعرض سيتي سكيب وتطلق مشروعها الثالث بالعاصمة الإدارية

أحمد زغلول
أحمد زغلول

أعلنت  شركة رادكس للتطوير العقاري عن مشاركتها في معرض سيتي سكيب مصر، الذي سيُعقد في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، حيث تقدم الشركة خصومات حصرية وعروضًا استثنائية على جميع مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

هذه العروض تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتقديم فرص استثمارية مميزة للعملاء والمستثمرين خلال المعرض.

وتزامنًا مع مشاركتها في سيتي سكيب، أطلقت رادكس مشروعها الثالث “Spinner” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال حفل أقيم في فندق هيلتون هليوبوليس. يتميز المشروع بموقعه الYستراتيجي وأسعاره التنافسية، التي تُعد من بين الأفضل مقارنةً بمستوى الجودة العالي الذي تتبعه الشركة في تنفيذ مشروعاتها.

وأكد أحمد زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السلمانية، أن الشركة ركزت على اختيار موقع استراتيجي لمشروع *”Spinner”، الذي يقع في منطقة *MU23 على محور الأمل في العاصمة الإدارية الجديدة، ما يجعله قريبًا من الطرق والمحاور الرئيسية، مما يسهل الوصول إليه لجميع العملاء دون الحاجة إلى قطع مسافات طويلة. 

وتعتبر العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من أكثر المدن تقدمًا على مستوى التكنولوجيا، مما يضمن نجاح الاستثمارات في المشروع.

وأضاف أحمد زغلول أن الشركة وضعت خطة استثمارية متكاملة تمتد على مدار خمس سنوات، تستهدف من خلالها التوسع في مشروعات جديدة بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، مع دراسة المزيد من الفرص الاستثمارية في السوق المصري.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السلمانية  أن رادكس لديها خطة استثمارية طموحة تستهدف التوسع في العديد من المناطق الرئيسية، وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، وبجانب التوسع في العاصمة الإدارية ندرس حاليًا فرصًا استثمارية في مناطق أخرى مثل القاهرة الجديدة وأكتوبر.

وأشار Yلى أن  الجودة هي جزء أساسي من رؤيتنا في «رادكس»، ونحن نؤمن أن التنفيذ الفعلي على الأرض هو المعيار الحقيقي لنجاح أي مشروع، ولهذا نولي اهتمامًا كبيرًا بمراحل البناء والتصميم، ولذلك نستخدم مواد بناء عالية الجودة، كما نحرص على اتباع معايير الاستدامة البيئية في كل مراحل المشروع.

ومن جانبه، أوضح أكرم الشيخ  الرئيس التنفيذي لشركة رادكس للتطوير العقاري أن مشروع “Spinner” يمتد على مساحة تقدر بحوالي 10,700 متر مربع، ويتكون من دور أرضي و11 دورًا علويً~ا، حيث يشمل المشروع وحدات استثمارية متنوعة تشمل العيادات الطبية، المحلات التجارية، والمكاتب الإدارية، التي تتمتع بمساحات مرنة وأسعار تنافسية. 

كما يوفر المشروع كافة الخدمات والمرافق الأساسية عالية الجودة لتلبية احتياجات العملاء والمستثمرين.

وأشار الشيخ إلى أن رادكس حرصت على التعاون مع كبرى الشركات المتخصصة لضمان تقديم مشروع متكامل، منها الاستشاري الهندسي Archrete، وشركة استشارات مالية وتسويقية **Etqan.

وقال الشيخ Yن رؤيتنا المستقبلية ترتكز على الاستمرار في تقديم منتجات عقارية متميزة تلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي، وتعتبر «رادكس» النواة الأولى لتكوين «مجموعة شركات السلمانية»، التي تضم الآن 9 شركات تعمل في قطاعات صناعية وتجارية وخدمية متعددة.

وأكد الشيخ الاستدامة ليست مجرد شعار نتبناه في «رادكس»، بل هي جزء لا يتجزأ من كل مشروع نطوره، ونحن ندرك أن البناء بطريقة مستدامة لا يحقق فقط فوائد بيئية، بل يُسهم في توفير تكاليف طويلة الأجل ويجذب عملاء يبحثون عن بيئة معيشية وعملية ذات جودة أعلى، ولهذا السبب، نعمل باستمرار على تطبيق حلول صديقة للبيئة في جميع مراحل التطوير، بدءًا من تصميم المباني حتى عمليات الإنشاء والإدارة.

ومن جهته أكد سلمان بن خليل السبعان رئيس مجلس إدارة مجموعة السلمانية فى مصر أن الشركة توجهت للاستثمار في القطاع العقاري المصري من خلال شركة “ RADIX DEVELOPMENT “ نظرًا لمناخ الاستثمار القوي في مصر. 

وأوضح أن المجموعة تستهدف التوسع بمحفظة مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة وأنها اختارت البدء من العاصمة الإدارية الجديدة لما يتمتع به هذا المشروع من مقومات استثمارية هائلة بالإضافة إلى الاهتمام الحكومي بهذا المشروع الضخم وتوفير كافة الآليات لإنجاح هذا المشروع.

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