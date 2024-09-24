الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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شروط الاستفادة من مهلة الإسكان لاستلام الأراضي السكنية وبيت الوطن

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن شروط الاستفادة من مهلة استلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة (ما عدا أراضي ابني بيتك) وشاملة أراضي مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام فقط.

شروط تطبيق مهلة الإسكان لتسليم أراضي بيت الوطن 

 وأشارت وزارة الإسكان، إلى أن المهلة تسرى طبقًا للشروط التالية: 

-سريان مهلة التنفيذ والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام.

-أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير.

 -التنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن.

-سداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد (بشرط سداد المستحقات حتى التاريخ المقرر للاستلام).

- لا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط.

 -لا تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا وتم السداد.

- لا تسرى هذه التيسيرات على أراضي ابنى بيتك، ويشترط ألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب قطعة الأرض.

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