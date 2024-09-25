زيادة جديدة في أسعار سيارات جي إيه سي إمباو

ارتفعت أسعار سيارات جي ايه سي GAC، للمرة الثانية بالسوق المصري، متأثرة بالأوضاع التي يشهدها قطاع السيارات من وقف الاستيراد، وعدم ثبات العملة، بالإضافة لذلك عدم الإفراج عن السيارات منذ منتصف مايو الماضي، وبلغت قيمة الزيادة نحو 30 ألف جنيه.

أسعار جي ايه سي إمباو في سبتمبر



وأخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية جي إيه سي، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التى لحقت بأسعار السيارات جي ايه سي امباو في مصر كالتالي للمرة الثانية:

أول فئة GS بيز لاين بسعر مليون و100 ألف جنيه بدلًا من مليون و80 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.

ثاني فئة GB هاي لاين بسعر مليون و250 ألف جنيه بدلًا مليون و230 ألف جنيه بزيادة 20 ألف جنيه.

ثالث فئة GE R-Style بسعر مليون و360 ألف جنيه بدلًا من مليون و330 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

مواصفات محرك جي إيه سي إمباو

زودت سيارات جي إي سي إمباو موديل 2024 السيدان بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 168 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر بين 1400 و4500 لفة في الدقيقة وناقل حركة أوتوماتيك DCT من 7 سرعات.