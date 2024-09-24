ملاكم روسي يصارع دبا ضخما (فيديو)

قام الملاكم الروسي المحترف أرسلانبيك محمودوف بـ مصارعة دب ضخم، بعد هزيمته الأخيرة أمام متحديه الإيطالي جويدو فيانيلو، في النزال الذي جمعهما يوم 17 أغسطس 2024، في كندا.

Борьба с медведем. Ничего интересного, обычная тренировка российского боксера 😁



📹 соцсети Арсланбека Махмудова pic.twitter.com/xOSPexYZX8 — Матч ТВ (@MatchTV) September 23, 2024

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه أرسلانبيك محمودوف وهو يقوم بمصارعة دب ضخم أثناء تدريباته.

يذكر أن أرسلانبيك محمودوف، البالغ من العمر 35 عاما، حقق 19 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين في فئة الوزن الثقيل.