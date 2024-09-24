الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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منوعات

ملاكم روسي يصارع دبا ضخما (فيديو)

الملاكم يصارع الدب،
الملاكم يصارع الدب، فيتو

قام الملاكم الروسي المحترف أرسلانبيك محمودوف بـ مصارعة دب ضخم، بعد هزيمته الأخيرة أمام متحديه الإيطالي جويدو فيانيلو، في النزال الذي جمعهما يوم 17 أغسطس 2024، في كندا.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه أرسلانبيك محمودوف وهو يقوم بمصارعة دب ضخم أثناء تدريباته.

 

 

يذكر أن أرسلانبيك محمودوف، البالغ من العمر 35 عاما، حقق 19 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين في فئة الوزن الثقيل.

 

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أرسلانبيك محمودوف غويدو فيانيلو مصارعة دب ضخم دب ضخم الوزن الثقيل طرائف وغرائب

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