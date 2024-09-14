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ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

الفضاء، فيتو
الفضاء، فيتو

تم تأجيل إطلاق مركبة Crew Dragon التي تحمل على متنها رائد الفضاء الروسي ألكسندر غوربونوف إلى محطة الفضاء الدولية لمدة يوم واحد.

وكان من المخطط أولا أن تنطلق المركبة إلى المحطة يوم 24 سبتمبر. أما الآن فقد تقرر إطلاقها إلى الفضاء يوم 25 سبتمبر.

تأجيل إطلاق مركبة Crew Dragon

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، جاء ذلك في بيان نشرته وكالة "ناسا" وشركة "سبيس إكس" الأمريكيتان على الموقع الإلكتروني التابع لـ"ناسا" التي أوضحت أن التأجيل سيمكّن المتخصصين في "سبيس إكس" من إتمام التحضيرات للرحلة الفضائية.

ويتوقع أن يصل رائد الفضاء الروسي غوربونوف ورائد "ناسا" نيك هيغ يوم 20 سبتمبر الجاري إلى المطار الفضائي في رأس كانافيرال بولاية فلوريدا، حيث سيخضعان لاختبارات أخيرة قبل إطلاق المركبة.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية يوري بوريسوف كان قد صرح في وقت سابق للصحفيين أن مؤسسة "روس كوسموس" الروسية ووكالة "ناسا" الأمريكية ستواصلان التعاون بموجب برنامج الرحلات الفضائية المتبادلة. وأعلنت "روس كوسموس" العام الماضي أن الرحلات الفضائية المتبادلة ستستمر حتى نهاية عام 2025.

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