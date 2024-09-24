IGI Developments تحتفل بمرور 30 عامًا من الإنجازات وتعلن عن خطط طموحة للمستقبل (صور)

أعلنت شركة IGI Developments الرائدة في مجال التطوير العقاري عن مجموعة من التطورات والمستجدات التي تقوم بها الشركة في الفترة الأخيرة، وذلك في إطار احتفالها بمرور 30 عامًا على تأسيسها كواحدة من أوائل الشركات العقارية المصرية التي قدمت مفهوم المجتمعات العمرانية المغلقة (Gated Communities) بمنطقة غرب وشرق القاهرة بتسعينيات القرن الماضي.

وتواصل IGI Developments مسيرة إنجازاتها ونجاحاتها معلنة عن خطة طموحة لتعزيز حضورها ومكانتها في السوق العقارية عبر تأسيس ثلاث شركات جديدة تشمل شركة لإدارة وتنمية الأندية، وشركة لإدارة الأصول والمنشآت غير السكنية، وأخرى لإدارة المجتمعات العمرانية، حيث تأتي هذه الخطوة كنقلة نوعية تهدف من خلالها الشركة إلى تقديم خدمات متكاملة ومبتكرة لتعزيز القيمة المضافة لعملائها.

أما من ناحية المشروعات، فتسعى IGI Developments إلى تسخير كافة مجهوداتها للانتهاء من عمليات التنفيذ بمراحل مشروعاتها المختلفة، مستهدفة تسليم 900 وحدة بمختلف مشروعاتها طبقًا للبرامج الزمنية للتنفيذ والتسليم لهذه المشروعات خلال العام الجاري 2024، ولضمان ذلك تعتمد الشركة سياسة التعاقد مع المقاولين قبل البدء في طرح مشروعاتها، سعيًا منها للحفاظ على اقصي درجات الشفافية والمصداقية لعملائها، وهو ما مكن الشركة من تحقيق غالبية مستهدفاتها البيعية لهذا العام حيث حققت مبيعات كبيرة بمشاريعها المختلفة، ومثلت نسبة مبيعات الشركة خارج مصر لعدد من العملاء المقيمين بالخارج 35% من إجمالي مبيعاتها، مما يعكس نجاحها في الوصول إلى أسواق عربية ودولية.

تمتلك IGI Developments مجموعة واعدة من المشروعات التي تتناسب مع مختلف شرائح العملاء، هذا إلى جانب رصدها لخطة طموحة للتوسع بمشروعاتها السكنية والتجارية والإدارية الفترة القادمة، بما يتماشى مع احتياجات السوق والطلب المتزايد علي العقار، فعلي صعيد المشروعات السكنية القائمة حصلت الشركة على أراضي جديدة بالقرب من هذه المشروعات وضمها إليها ومنها «أشجار سيتي» بمدينة السادس من أكتوبر لإتاحة المزيد من التنوع بالتميز في المشروعات التي تطورها الشركة، هذا إلى جانب التوسع بالمشروعات التجارية والإدارية والطبية للشركة عبر مشروعين جديدين تم إطلاق أحدهما بحدائق أكتوبر والثاني في موقع مميز بوصلة دهشور سيتم إطلاقه قريبًا.

وفيما يتعلق بالمشروعات الجديدة فتستعد IGI Developments لتوقيع عقد تقنين أوضاع 540 فدانًا بمدينة سفنكس الجديدة على موقع متميز بواجهة على الطريق الصحراوي وأخرى على التوسعات الشمالية، والمشروع حاليًا في مرحلة التصميم ومن المقرر طرح أولى مراحله بداية 2025 وهو مشروع منخفض الكثافة بوحدات متميزة، كما تُخطط لتطوير نادي جديد على مساحة 12 فدانًا وآخر بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 6 أفدنة.

في سياق ذلك عبر المهندس شريف مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة IGI Developments عن سعادته وحماسه الكبير لكونه جزء من منظومة عقارية كبيرة استطاعت بحق رسم مكانة خاصة لها بالسوق العقاري المحلي والإقليمي علي مدار سنوات، وقال: "بعد مرور 30 عامًا على تأسيس شركة IGI Developments، نحن نحتفل بمسيرة استثنائية من النجاح والابتكار، رحلة بدأت من قلب كيان كبير هو IGI Holding (الشركة القابضة الدولية للإستثمارات المالية "IGI" و"عائلة شتا)، ذات التاريخ العريق لما يزيد عن 80 عامًا من العمل بالسوق المصري في اكبر واهم القطاعات الاقتصادية، لتولد شركة IGI Developments كشركة قوية للتطوير العقاري تقدم للسوق منتجًا عقاريًا مغايرًا وبعدًا جديدًا ومبتكرًا."

في سياق ذلك عبر المهندس شريف مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة IGI Developments عن سعادته وحماسه الكبير لكونه جزء من منظومة عقارية كبيرة استطاعت بحق رسم مكانة خاصة لها بالسوق العقاري المحلي والإقليمي علي مدار سنوات، وقال: "بعد مرور 30 عامًا على تأسيس شركة IGI Developments، نحن نحتفل بمسيرة استثنائية من النجاح والابتكار، رحلة بدأت من قلب كيان كبير هو IGI Holding (الشركة القابضة الدولية للاستثمارات المالية "IGI" و"عائلة شتا")، ذات التاريخ العريق لأكثر من 80 عامًا من العمل بالسوق المصري في أكبر وأهم القطاعات الاقتصادية، لتولد شركة IGI Developments كشركة قوية للتطوير العقاري تقدم للسوق منتجًا عقاريًا مغايرًا وبعدًا جديدًا ومبتكرًا."

وتابع مصطفي "ملتزمون بتقديم أعلى مستويات الجودة في كل مشروع نقوم بتنفيذه، ونسعى جاهدين لتحقيق تطلعات عملائنا بل ولتجاوز توقعاتهم علي الدوام، فنحن نسعى دائمًا إلى تلبية احتياجاتهم من خلال مشروعات متكاملة واسعار تتناسب مع ملاءتهم المالية بخطط سداد مرنة، كما أننا نحرص على التعامل المباشر معهم لمعرفة كافة متطلباتهم، من خلال تواجدنا بمختلف المعارض المحلية والدولية وقريبًا سنكون معهم بمعرض سيتي سكيب للعام الثالث على التوالي لعرض أحدث إنجازاتنا ومشروعاتنا ونتطلع لاستقبال زوارنا ومشاركتهم رحلتنا نحو التميز والنجاح".

تسعى IGI Developments إلى تعزيز ريادتها ومكانتها في السوق العقاري المصري عبر تطوير محفظة مشروعاتها بشكل مميز يتناسب مع الاستراتيجية الطموحة للشركة واهتمامها بأن تكون عنصرًا فاعلًا في مسيرة الجمهورية الجديدة التوسعية. لتواصل ما بدأته منذ سنوات من تقديم سلسلة من المشروعات المتنوعة ومنها مشروع «Ashgar Heights» الواقع على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يقع على مساحة 38.5 فدان، بما فيهم مساحة مشروع«Starla & Skyla»، إضافة إلى مشروع «Ashgar City» بحدائق أكتوبر بمساحة 160 فدان بعد الضم، ومشروع «Garden Gate» والذي يقام داخل اشجار سيتي على مساحة 11 فدان، و«Al Ashgar» والذي انتهت الشركة من تسليمه بالكامل، يقام المشروع على مساحة 176 فدان، ويضم منطقة «Jada» والتي تعد المرحلة الأخيرة منه على مساحة 23,500 متر مربع.

هذا إلى جانب مشروعات الشركة الأخرى والتي انتهت من تسليمها بالكامل ايضًا بمدينة السادس من اكتوبر وتشمل مشروع «Gardenia Park» والمقام على مساحة 90 فدان، ومشروع «Gardenia Park II»، ومشروع الشركة بقلب التجمع الخامس مشروع «Gardenia Springs» السكني والذي يعد من أوائل مشروعات الشركة بمحور جمال عبد الناصر،على مساحة على 58 فدان، فضلًا عن خطة الشركة الكاملة للتوسع والتي تستهدف أيضًا تطوير مشروع تجاري بالشراكة في التجمع الخامس، إضافة إلى دراسة مختلف المناطق الاستثمارية الهامة للوقوف على أفضل الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع خطة الشركة التوسعية بالمستقبل.



