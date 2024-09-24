أبو الغيط يلتقي الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الاثنين، مع ميجيل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعلن جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط حذّر من أن التحديات المتنوعة التي يواجهها العالم اليوم، لاسيما استمرار الإجرام والقتل الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، دون أي احترام للقيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، أدى إلى غياب الثقة وإلى عرقلة أي جهود تفضي لتعزيز ثقافة السلام والحوار.

وأضاف رشدي أن الطرفين أكدا على ضرورة التعاون في تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الموحدة لتحالف الحضارات، والتي أعدتها الأمانة العامة وتم إقرارها من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عام 2016.