الجيش الإسرائيلي: رصد 20 صاروخًا عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الأودية وتم اعتراض بعضها

الحرب فى لبنان، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد 20 صاروخًا أطلق في الرشقات الأخيرة عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الأودية وتم اعتراض بعضها تجاه مرج ابن عامر وسقط بعضها في مناطق مفتوحة، وفق وسائل إعلام لبنانية.

وقال إن سلاح الجو هاجم مصادر إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان.

حرب شاملة

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد حذَّر من أنَّ النزاع المستعر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني يهدد بإغراق الشرق الأوسط برمّته في "حرب شاملة".

وقبيل مشاركته في اجتماع في نيويورك لممثلي دول مجموعة السبع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بوريل "أستطيع أن أقول إنّنا تقريبا على شفا حرب شاملة".

كما قال: "التصعيد في لبنان خطير ومقلق للغاية".

وأضاف: "نعمل لوقف التصعيد في لبنان لكن أسوأ توقعاتنا تتحول إلى واقع".

إسرائيل تطلق اسم سهام الشمال على العملية العسكرية في لبنان



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أطلق أمس اسم "سهام الشمال" على العملية العسكرية في لبنان، لتضاف إلى سجل جرائمه في الدول العربية عبر التاريخ.

وعلى صعيد المعارك الجارية تحت مسمى سهام الشمال، أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، استهدف مساء اليوم منطقة جلالا بمحيط بشتورة، وهرعت إلى موقع العدوان فرق الدفاع المدني اللبنانية.



وأظهرت لقطات مصورة، إزدحام الطرق السريعة المؤدية إلى شمال لبنان اليوم الإثنين، بالأسر المغادرة بسبب العدوان الإسرائيلي المكثف على جنوب البلاد.

وزير خارجية إيران يؤكد وقوف بلاده إلى جوار فلسطين ولبنان

من جانبه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي أصبحت واضحة ويجب عدم تجاهلها أو السماح بها.

ولفت وزير الخارجية الإيراني في تصريح له، إلى أننا لن نظل غير مبالين وسنقف إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني.