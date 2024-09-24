بيان عاجل لوزراء الخارجية العرب بشأن لبنان

عقد أمس الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية على هامش الشق رفيع المستوى للدورة (٧٩) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية.



وتناول الاجتماع بحسب بيان لجامعة الدول العربية، تطورات الوضع الخاص بالحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل علي غزة وكذلك التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد لبنان.



وأكد الاجتماع في هذا السياق التضامن الكامل مع لبنان حكومة وشعبا، والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتصاعد عليه وخصوصًا منذ صباح أمس والذي أدى لسقوط ٣٥٧ ضحية لبنانية و١٢٥٠ جريحًا في يوم واحد.

وعبر الاجتماع عن الدعم الكامل للبنان في مواجهة هذا العدوان، محملًا إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير، ومحذرا من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الاخيرة، بما قد يدفع إلى اشتعال حرب اقليمية شاملة، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.



واتفق الوزراء علي أهمية التنسيق مع الدول الأعضاء في المجموعة الاسلامية خلال الأيام القادمة بغية توفير رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب العدوانية الإسرائيلية على الفور.