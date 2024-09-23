أخبار الرياضة اليوم، كولر يستقر علي قائمة الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي، 8 محترفين في قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا،الأهلي يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام العين الإماراتي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق استقر علي ملامح قائمة الأحمر لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في إطار كأس السوبر الإفريقي.

وقال المصدر: إن المدرب السويسري قرر اصطحاب 20 لاعبا ضمن قائمة الفريق لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام غريمة التقليدي نادي الزمالك.

وجاء الـ 20 لاعب الذي استقر كولر علي ضمهم لقائمة مباراة السوبر الإفريقي كالتالي:

8 محترفين في قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا وغموض موقف حجازي

يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، خلال الساعات الـ48 القادمة، لإعلان أسماء اللاعبين المحترفين المقرر إستدعاءهم لمعسكر الفراعنة المقبل، إستعدادا لمواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2025

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للفراعنة لفيتو، أن حسام حسن إستقر بالفعل على أسماء 8 لاعبين محترفين، حجزوا بالفعل أماكنهم في المعسكر المقبل وهم:

يلتقي النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي في إطار منافسات كأس إنتركونتيننتال 2024، يوم 29 من شهر أكتوبر المقبل على ملعب «القاهرة الدولي» معقل المارد الأحمر، ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مسؤولي الفريق بدأوا التحرك لطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي في مباراة الفريق ضد العين لضمان حضور أكبر عدد من جمهور القلعة الحمراء للمباراة.

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك حقيقة رفض اللجنة الأولمبية سفر أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق مع بعثة الزمالك الي السعودية.

وقال عبد الواحد السيد لـ فيتو: لم نطلب من اللجنة الأولمبية سفر أحمد فتوح من الأساس، كي يتم رفض الطلب، اللاعب حاليا وغير جاهز لخوض مباريات كي نطلب سفره.

هاجم شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز لاعبي الأهلي والزمالك المعتزلين بسبب تصريحاتهم التى قال إنها مثيرة للفتنة عبر السوشيال ميديا قبل مواجهة الزمالك والأهلى الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

وقال إكرامي إن تلك التصريحات من أجل الشهرة والعودة للأضواء بعد اعتزال كرة القدم مؤكدا على ضرورة الاحترام المتبادل بين لاعبي الأهلي والزمالك دون التقليل أو الاستهزاء بالفريق الآخر.

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي سرقة الحسابات الشخصية لـ حسام غالي عضو مجلس الإدارة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وقال الأهلي في بيانه “تعرضت الحسابات الشخصية لحسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ومنصة إكس للسرقة عن طريق مجهولين خلال الساعات الماضية”.

وأضاف: “ويجري العمل حاليًّا على استعادة الحسابات الخاصة به، مؤكدًا عدم مسئوليته عن إدارتها أو أي محتوى قد يتم بثه حاليًّا، ولحين استعادتها بشكل رسمي”.

انتهت مباراة مباراة النصر السعودي أمام مضيفه الحزم بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد نادي الحزم، ضمن مواجهات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تقدم النصر بالهدف الأول في الدقيقة 4 بقدم ساديو ماني، ثم أدرك الحزم التعادل في الدقيقة 62 بقدم باسل يوسف السيالي، ثم عاود نواف بوشال التقدم للنصر بهدف الفوز في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

أعلن اتحاد الكرة المصري إلغاء مباراة السوبر المصري لكرة القدم النسائية بين فريقي وادي دجلة بطل الدوري ونظيره توت عنخ أمون بطل كأس مصر.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا للناديين يخطرهما بإلغاء المباراة التي كان محددا لها يوم الخميس المقبل 26 سبتمبر الجاري.

رفض نادي بيراميدز المشاركة في كأس السوبر المصري لكرة القدم النسائية أمام توت عنخ امون يوم الخميس المقبل الموافق 26 سبتمبر الجاري بستاد بتروسبورت الساعة 4 عصرًا.

احتفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بمواجهة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي، حيث من المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وكتبت صفحة الكاف الرسمية علي فيسبوك: “بعد ثلاثة عقود، تجددت هذه المواجهة، في 27 سبتمبر، سيتواجه النادي الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي بالرياض”.

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن ضربة قاضية تلقاها فريق مانشستر سيتي، بشأن إصابة لاعبه الإسباني الدولي رودريجو هيرنانديز الملقب بـ رودري.

وسقط رودري أرضا بعد 15 دقيقة من انطلاق مباراة آرسنال، والتي أقيمت أمس الأحد وانتهت بنتيجة التعادل (2-2)، وشارك بدلًا منه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.