إلغاء مباراة سوبر الكرة النسائية بين وادي دجلة وتوت عنخ أمون (مستند)

الكرة النسائية، أعلن اتحاد الكرة المصري إلغاء مباراة السوبر المصري لكرة القدم النسائية بين فريقي وادي دجلة بطل الدوري ونظيره توت عنخ أمون بطل كأس مصر.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا للناديين يخطرهما بإلغاء المباراة التي كان محددا لها يوم الخميس المقبل 26 سبتمبر الجاري.

بيراميدز يرفض المشاركة في كأس السوبر للكرة النسائية

رفض نادي بيراميدز المشاركة في كأس السوبر المصري لكرة القدم النسائية أمام توت عنخ امون يوم الخميس المقبل الموافق 26 سبتمبر الجاري بستاد بتروسبورت الساعة 4 عصرًا.

خطاب اتحاد الكرة لطرفا مباراة سوبر الكرة النسائية، فيتو

وكان نادي وادي دجلة لكرة القدم النسائية اعتذر عن المشاركة في كأس السوبر المصري لكرة القدم النسائية أمام توت عنخ آمون بعد رفض الاتحاد المصري لطلب وادي دجلة بتأجيل المباراة بسبب إخطاره قبل الموعد المحدد للمباراة بأربعة أيام فقط، وهو ما أعترض عليه مسئولو وادي دجلة والجهاز الفني للفريق.

ويبحث الاتحاد المصري لكرة القدم عن فريق بديل لوادي دجلة لإنقاذ السوبر المصري والخروج من مأزق إلغاء بطولة كأس السوبر المعلن عن موعدها خلال الساعات الماضية.