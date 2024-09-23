صدمة في مانشستر سيتي، رودري مهدد بالغياب لنهاية الموسم

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن ضربة قاضية تلقاها فريق مانشستر سيتي، بشأن إصابة لاعبه الإسباني الدولي رودريجو هيرنانديز الملقب بـ رودري.

وسقط رودري أرضا بعد 15 دقيقة من انطلاق مباراة آرسنال، والتي أقيمت أمس الأحد وانتهت بنتيجة التعادل (2-2)، وشارك بدلًا منه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

طبيعة إصابة رودري

وأشارت عدة تقارير، إلى أن إصابة رودري تبدو كبيرة، وسيغيب عن مانشستر سيتي لفترة ليست بالقصيرة، مع وجود احتمالية لانتهاء موسمه.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشخيص النهائي لإصابة رودري سيصدر خلال ساعات، وسيتم تأكيد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رودري يتواجد حاليًا في مدريد، للخضوع لفحوصات طبية، كما يخطط لزيارة العديد من المتخصصين لاتخاذ القرار المناسب بشأن العملية الجراحية.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة

1. مانشستر سيتي 13 نقطة

2. ليفربول 12 نقطة

3. أستون فيلا 12 نقطة

4. أرسنال 11 نقطة

5. تشيلسي 10 نقاط

6. نيوكاسل يونايتد 10 نقاط

7. برايتون 9 نقاط

8. نوتينغهام فورست 9 نقاط

9. فولهام 8 نقاط

10. توتنهام هوتسبير 7 نقاط

11. مانشستر يونايتد 7 نقاط

12. برينتفورد 6 نقاط

13. بورنموث 5 نقاط

14. وست هام يونايتد 4 نقاط

15. ليستر سيتي 3 نقاط

16. كريستال بالاس 3 نقاط

17. إبسويتش تاون 3 نقاط

18. ساوثهامتون نقطة

19. إيفرتون نقطة

20. وولفرهامبتون نقطة