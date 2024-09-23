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رياضة

الأهلي يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة العين الإماراتي بكأس إنتركونتيننتال

الأهلي
الأهلي

يلتقي النادي الأهلي نظيره  العين الإماراتي في إطار منافسات كأس إنتركونتيننتال 2024،  يوم 29 من شهر أكتوبر المقبل على ملعب «القاهرة الدولي» معقل المارد الأحمر، ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مسؤولي الفريق بدأوا التحرك لطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي في مباراة الفريق ضد العين لضمان حضور أكبر عدد من جمهور القلعة الحمراء للمباراة. 

وكان العين تأهل  إلى هذا الدور جاء بعد فوز كبير ومميز حققه على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 6-2 في المباراة التي جرت على ملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات الدور الأول لكأس الإنتر كونتيننتال، هذا الانتصار العريض يؤكد جاهزية العين وقدرته على مواجهة الفرق الكبيرة.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي 

تقام مباراة الأهلي والعين الإماراتي على ملعب استاد القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر المقبل والفائز يتوج بجائزة فرعية هي كأس أفريقيا- آسيا- المحيط الهادي.

العين يفوز على أوكلاند سيتي 

وفاز فريق العين الإماراتي بطل آسيا على ضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا بنتيجة 6-2 في المباراة التي جمعتهما في استاد هزاع بن زايد، في المواجهة الإقصائية لمنطقة أفريقيا- آسيا- المحيط الهادي من النسخة الجديدة لكأس القارات للأندية (كأس إنتركونتيننتال) التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

سجل سداسية العين كل من فابيو كاردوسو في الدقيقة 6 وسيكو بابا جاساما في الدقيقة 11 وماتياس بالاسيوس في الدقيقة 45 والمغربي سفيان رحيمي هدفين  في الدقيقة 78 والدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، وكاكو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.

ملاعب بطولة كأس القارات للأندية

 وستقام البطولة في ثلاث مدن عربية هي العين والقاهرة والدوحة، حيث اختار مجلس الاتحاد الدولي الأخيرة لاستضافة ثلاث مباريات من أصل خمس.

كما يلعب ديربي الأميركيتين الفائز بلقب كأس ليبرتادوريس لموسم 2024 مع باتشوكا المكسيكي الفائز بدوري أبطال أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي في 11 ديسمبر في الدوحة.

كأس التحدي 

ويخوض الفائز بينهما ما تمت تسميته من قبل فيفا كأس التحدي في 14 ديسمبر في الدوحة أيضًا، حيث يتواجه مع الفائز من مواجهة كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادي، أي الأهلي أو العين - أوكلاند.

وفي 18 ديسمبر، تستضيف العاصمة القطرية ما أسماه فيفا نهائي كأس القارات للأندية حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني، الفائز بدوري أبطال أوروبا، مع الفائز من مواجهة كأس التحدي.

ويقام نهائي البطولة في الذكرى السنوية الثانية لنهائي مونديال قطر 2022 للمنتخبات الوطنية وفق ما أفاد الاتحاد الدولي للعبة، علمًا بأن قطر استضافت نسختين من كأس العالم للأندية في 2019 و2020.

الطريق إلى التتويج بعرش كأس القارات للأندية FIFA

المباراة الأولي
المواجهة الإقصائية لمنطقة أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ
التاريخ: 22 سبتمبر 2024
الناديين: العين (الفائز بدوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024) وأوكلاند سيتي (الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا لموسم 2024)
المكان: العين، الإمارات العربية المتحدة

المباراة الثانية
الاسم: كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ
التاريخ: 29 أكتوبر 2024
الناديين: الأهلي (الفائز بدوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024) والفائز من المواجهة الإقصائية لمنطقة أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ
المكان: القاهرة، مصر

المباراة الثالثة
الاسم: دربي الأمريكتين
التاريخ: 11 ديسمبر 2024
الناديين: الفائز بلقب كأس ليبرتادوريس لموسم 2024 وباتشوكا (الفائز بدوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)
المكان: الدوحة، قطر

المباراة الرابعة
الاسم: كأس التحدي
التاريخ: 14 ديسمبر 2024
الناديين: الفائز بالمباراة 3 والفائز بالمباراة 2
المكان: الدوحة، قطر

المباراة الخامسة
الاسم: نهائي كأس القارات للأندية FIFA™
التاريخ: 18 ديسمبر 2024
الناديين: ريال مدريد (الفائز بدوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024) والفائز بكأس التحدي
المكان: الدوحة، قطر

مسابقة كأس القارات للأندية

وتطورت مسابقة كأس القارات للأندية منذ إطلاقها عام 2000 تحت اسم بطولة العالم للأندية، ونظمت النسخة الأولى في البرازيل بمشاركة ثمانية فرق من ستة اتحادات قارية، حيث أقيمت بالتوازي مع كأس الإنتركونتيننتال، التي كانت تجمع بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية منذ 1960.

وفي أكتوبر 2017، وافق مجلس فيفا على اقتراح بشأن الاعتراف بجميع الفرق الأوروبية والأميركية الجنوبية الفائزة بكأس الإنتركونتيننتال التي لعبت بين عامي 1960 و2004، باعتبارها أبطالًا للعالم على صعيد الأندية.

بعد توقف المنافسة بين عامي 2001 و2004، استؤنفت البطولة عام 2005 تحت اسم كأس العالم للأندية، حيث أصبح يتنافس فيها عمالقة كل اتحاد قاري ثم دخلت البطولة مرحلة جديدة من التطور خلال عام 2024، مع إطلاق مسابقة كأس القارات للأندية.

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