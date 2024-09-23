كأس خادم الحرمين، النصر السعودي يفوز 2-1 على الحزم ويتأهل لثمن النهائي

النصر السعودي، انتهت مباراة مباراة النصر السعودي أمام مضيفه الحزم بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد نادي الحزم، ضمن مواجهات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تقدم النصر بالهدف الأول في الدقيقة 4 بقدم ساديو ماني، ثم أدرك الحزم التعادل في الدقيقة 62 بقدم باسل يوسف السيالي، ثم عاود نواف بوشال التقدم للنصر بهدف الفوز في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

ويستهل النصر مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين لتعويض خسارة لقب النسخة الماضية بمباراة النهائي أمام الهلال بركلات الترجيح.

ويخوض فريق النصر مباراته بإدارة فنية جديدة للإيطالي ستيفانو بيولي، الذي تولى المهمة قبل أيام قليلة خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو.

أعلن الإيطالي الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني الجديد لفريق النصر السعودي، تشكيل فريقه للقاء الحزم، ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بدعوى الإجهاد، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بسبب الإصابة.

تشكيل النصر ضد الحزم

وجاء التشكيل الأساسي للنصر كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: محمد آل فتيل، سلطان الغنام، إيمريك لابورت، نواف بوشل.

خط الوسط: مختار علي، أوتافيو، أنجيلو جابرييل.

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، تاليسكا.

فريق الحزم السعودي، فيتو

تشكيل الحزم أمام النصر

أما تشكيل الحزم فجاء كالآتي:

حراسة المرمي: إبراهيم زايد.

خط الدفاع: عبدالرحمن الدخيل، قورين غازي، فرحان العازمي، محمد اليامي.

خط الوسط: سعود الراشد، عبدالعزيز الضويحي، عبدالله الصامطي، باسل السيالي.

خط الهجوم: نواف الحبشي، عبد الكريم يودا.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

ويحتل فريق النصر المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي "روشن" الذي انطلق منذ أربع جولات، برصيد 8 نقاط حصدهم من انتصارين وتعادلين.

أما فريق الحزم فينشط حاليًا في دوري الدرجة الأولى السعودي "يلو" بعد أن هبط في النسخة الماضية من دوري روشن باحتلاله المركز الأخير.

ويتواجد فريق الحزم في المركز الثالث بترتيب جدول الدرجة الأولى السعودي برصيد 10 نقاط، حصدها من 3 انتصارات وتعادل وحيد.