الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يعلن سرقة حسابات حسام غالي على إكس وإنستجرام

حسام غالي عضو مجلش
حسام غالي عضو مجلش إدارة الأهلي

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي سرقة الحسابات الشخصية لـ حسام غالي عضو مجلس الإدارة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وقال الأهلي في بيانه “تعرضت الحسابات الشخصية لحسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ومنصة إكس  للسرقة عن طريق مجهولين خلال الساعات الماضية”.

وأضاف: “ويجري العمل حاليًّا على استعادة الحسابات الخاصة به،  مؤكدًا عدم مسئوليته عن إدارتها أو أي محتوى قد يتم بثه حاليًّا، ولحين استعادتها بشكل رسمي”.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النادي الأهلي الأهلي حسام غالي انستجرام اكس الزمالك السوبر الأفريقي

مواد متعلقة

كاف يحتفي بتجدد مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

الأهلي يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة العين الإماراتي بكأس إنتركونتيننتال

الأكثر قراءة

كيف وصلت بكتيريا الإيكولاي لمياه الشرب في أسوان؟ وزير الصحة يكشف السبب

من الأفضل للمنطقة هاريس أم ترامب؟ رد غير متوقع من ساويرس(فيديو)

الشيري بـ 200 جنيه، ارتفاع جديد في أسعار الطماطم بالأسواق اليوم

أول تعليق من نجيب ساويرس على أزمة الفقاعة العقارية (فيديو)

عبدالواحد السيد يكشف حقيقة رفض اللجنة الأولمبية سفر أحمد فتوح مع بعثة الزمالك

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين (آخر تحديث)

قرار جديد ضد فتاة فيديو الهرم بعد ادعائها اعتداء 5 سودانيين عليها

مع طرح رأس بناس، نجيب ساويرس يكشف موقفه من الاستثمار بالبحر الأحمر (فيديو)

منوعات

المزيد

إحصائيات رسمية: 25 ألف مهاجر وصلوا بريطانيا منذ بداية 2024

شرطيات تركيات ينقلن مجرمًا بسيارة مخصصة للحيوانات لهذا السبب

يعمل بالموجات الصوتية، علماء صينيون يبتكرون جهاز ليزر جديدا

وجبة عشاء تتسبب في تسمم عشرات الطلاب بالمغرب

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام طن الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم؟

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

حكاية البواب مع محمد حسنين هيكل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل للطلاب: أفضل بداية للعام الدراسي تكون من خلال وضع نية صافية للتعلم (فيديو)

شباب حول الرسول، خالد بن سعيد "أول مَن كتب بسم الله الرحمن الرحيم"

ما هي خائنة الأعين؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية