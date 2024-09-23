الأهلي يعلن سرقة حسابات حسام غالي على إكس وإنستجرام

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي سرقة الحسابات الشخصية لـ حسام غالي عضو مجلس الإدارة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وقال الأهلي في بيانه “تعرضت الحسابات الشخصية لحسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ومنصة إكس للسرقة عن طريق مجهولين خلال الساعات الماضية”.

وأضاف: “ويجري العمل حاليًّا على استعادة الحسابات الخاصة به، مؤكدًا عدم مسئوليته عن إدارتها أو أي محتوى قد يتم بثه حاليًّا، ولحين استعادتها بشكل رسمي”.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.